nel recupero di campionato in programma il giorno di Pasquetta. Una sfida che i rosanero stanno preparando lontano dal capoluogo, visto che dopo la partita di giovedì sera contro l'Entella sono rimasti al Nord Italia per questa marcia d'avvicinamento. Quella di Parma sulla carta può essere una sfida importantissima per le sorti del campionato del Palermo che, in caso di successo, scavalcherebbe il Frosinone in classifica, tornando al secondo posto: "A Parma sarà una partita difficile, ma non spartiacque e con la tensione di vincere - avvisa il tecnico Bruno Tedino ai microfoni del sito ufficiale del Palermo - Dobbiamo fare il nostro percorso, cercheremo di vincere con la dovuta intelligenza. Il Parma è una squadra che sta facendo un campionato importante, sia noi che loro stiamo dimostrando di essere protagonisti. Il rinvio ci ha consentito di lavorare in giro per l'Italia, quindi in maniera non ottimale. Abbiamo pochissimi giorni per preparare questa gara che nasconde delle insidie. Ci presenteremo con grande volontà e spirito di sacrificio"."In questo momento dobbiamo vedere intanto chi recupera tra gli infortunati. Abbiamo qualche piccolo problema. In quattro giorni c'è chi ha giocato due partite, sarà difficile riproporre la squadra che ha giocato contro l'Entella. Servirà buon senso per capire chi sta bene ed ha il veleno dentro". Da valutare le condizioni soprattutto di alcuni difensori: "Rajkovic da grandi garanzie sotto l'aspetto globale, è un ragazzo meraviglioso - ammette Tedino - Verificheremo le sue condizioni visto che ha giocato una partita non congeniale sul sintetico. Dawidowicz contiamo di recuperarlo quanto prima, sperando che questo virus passi. Aleesami è verso il rientro, valuteremo se inserirlo o meno dall'inizio"."La Gumina sta dimostrando di essere un ottimo giocatore, è rimasto qui per questo. Giocando due partite in quattro giorni non hai le energie e la brillantezza di una settimana fa. Non ci sono delle preclusioni. Lui e Nestorovski potrebbero giocare insieme. La Gumina, così come tutti gli altri attaccanti, devono giocarsi un posto sempre. Della partita contro l'Entella mi ha fatto piacere come hanno gioito i nazionali al gol, con grande impegno e dedizione. Si sono allenati sia ieri che stamattina, tutti mettono il tecnico nelle condizioni ideali di poter scegliere. Ci sono tanti ragazzi, dobbiamo gestire al meglio le energie"."Abbiamo sempre avuto tanta fiducia, sono stato portavoce di questo sentimento nei confronti dell'operato di Giammarva e Zamparini. Abbiamo sempre pensato a giocare, adesso serve quel pizzico di entusiasmo in più che arriva anche da una vittoria non calcistica".