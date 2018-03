SIRACUSA - Una sconfitta e l'addio ai professionisti. Per l'Akragas è una Pasqua amara visto che, qualche giorno dopo la penalizzazione in classifica, arriva l'aritmetica retrocessione in Serie D: decisiva per il Gigante la sconfitta interna contro la Virtus Francavilla che al "De Simone" di Siracusa vince per 1-0. Una rete-lampo quella dei pugliesi, quanto basta per portare via dalla Sicilia tre punti e condannare l'Akragas. Eppure la partita dei ragazzi di Criaco non è stata tutta da buttare, se questa può essere una piccolissima consolazione in una stagione dove non c'è nulla da ricordare. Pronti-via, però, il Francavilla trova il vantaggio con Anastasi: discesa dalla destra di Albertini, cross in mezzo dove il numero 9 si fa trovare pronto per battere Vono.

La più grande è sui piedi di Dammacco: sugli sviluppi di un calcio di punizione la palla resta dentro l'area dove si avventa l'attaccante del Gigante, ma il suo tiro a botta sicura viene salvato da Maccarrone. Passano 120 secondi e ancora Dammacco si fa vedere dalle parti di Albertazzi, stavolta il portiere blocca la conclusione.Anzi nel finale c'è anche l'occasione per il 2-0 pugliese, ma Partipilo a tu per tu con Vono calcia a lato. Al triplice fischio è sconforto per l'Akragas che dopo tre anni saluta il campionato di Serie C e torna tra i dilettanti, sperando in una nuova rinascita anche se il futuro sembra ancor più nero.6' Anastasi.Vono; Scrugli (88' Petrucci), Danese, Ioio; Carrotta (79' Bramati), Navas (56' Saitta), Sanseverino, Zibert, Pastore; Moreo, Dammacco (56' Camarà). A disposizione: Lo Monaco, Raucci, Pisani, Giorgio, Caternicchia, Canale, Minacori. Allenatore: Criaco.Albertazzi; Prestia, Maccarrone, Agostinone; Triarico (88' Madonia), Biason (73' Rossetti), Monaco, Sicurella, Albertini; Partipilo (88' Pino), Anastasi (73' Folorunsho). A disposizione: Saloni, Scarafile, Mastropietro, De Toma, Parigi, Lugo, Sbampato, Demoleon. Allenatore: D'Agostino.Acanfora di Castellammare di Stabia.Ammoniti Scrugli (A), Biason (VF), Navas (A), Sanseverino (A), Zibert (A).