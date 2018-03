Tanto tempo separa ancora il Palermo da qui alla fine del campionato di Serie B, ma sembra arrivato il momento di iniziare a fare i calcoli. D'altronde Tedino ha confermato il suo buon trend nel mese di Marzo, chiudendo con una media di 2,5 punti a partita, frutto di tre vittorie ed un pareggio, quello raccolto a Novara. Continuare così fino alla fine porterebbe il Palermo in Serie A, cosa ovvia e scontata, ma ci sono ancora tante insidie che la squadra rosanero dovrà superare nel percorso tortuoso del campionato cadetto italiano. La prima trappola è situata al Tardini di Parma, nel giorno di Pasquetta: il recupero contro i ducali chiuderà un tour de force per i rosanero di tre partite in poco più che una settimana, con una lunga sei giorni lontano da Palermo.bastano questi due numeri per capire quanto la sfida sia difficile e importante. Anche perché il Palermo con una vittoria allontanerebbe ancor di più le inseguitrici, con un possibile +10. Un margine che fino allo scorso anno avrebbe consentito la promozione diretta alle prime tre, ma che quest'anno non basterà più visto che servono quindici punti di distacco tra terza e quarta in classifica. Dopo la trasferta di Parma, il mese di Aprile del Palermo si svilupperà con altri cinque partite, di cui tre in casa al Renzo Barbera contro Pescara, Cremonese e Avellino. Le due trasferte, invece, saranno in terra veneta contro Venezia e Cittadella.Un po' lo stesso spirito che sta spingendo il Palermo che non deve perdere quanto di buono fatto nel mese di Marzo. La notizia positiva arriva sicuramente dall'infermeria visto che nelle prossime settimane dovrebbe svuotarsi: Ingegneri è tornato anche tra i convocati (ma per vederlo in campo servirà ancora tempo), Aleesami è definitivamente in gruppo mentre Bellusci e Dawidowicz sono sulla via del rientro. Rosa profonda e panchina lunga, due armi che finora si sono rivelate decisive per un Palermo fatto di ventidue titolari e che vuole continuare a spingere sull'acceleratore.