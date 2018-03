Un successo importante per i ragazzi di Aimo Diana che cancellano subito la sconfitta di Andria, confermando un momento di forma che resta positivo come dimostrano i risultati: tre trionfi nelle ultime quattro, sei reti messe a segno e zona play off nuovamente agganciata. Il primo anno in Serie C della Sicula si sta confermando su buoni livelli e oggi i tre punti sono arrivati in una partita che nascondeva non poche insidie contro un Fondi a caccia di punti per la salvezza.Già dopo tre minuti c'è il primo squillo con un cross insidioso di Nolè che non riesce a trovare Mastropietro per appena qualche centimetro. La porta la trova, invece, Vasco che sbaglia praticamente un rigore in movimento impattando male sul cross di Paparusso. La grande chance, però, ce l'ha anche la Sicula Leonzio con Aquilanti che direttamente da calcio d'angolo colpisce la traversa.Il numero 10 bianconero, però, può trovare la gioia a inizio del secondo tempo quando parte sul filo del fuorigioco e batte il portiere avversario con un preciso pallonetto. La Sicula sblocca il risultato e mette in discesa la partita - con un ritmo certamente inferiore nel secondo tempo - che viene chiusa poco prima del novantesimo dal dischetto da Sonny D'Angelo. Con questi tre punti la Sicula Leonzio sale a quota 41 punti e può pensare alla prossima gara di campionato, quella contro la Casertana.52' Bollino, 88' D'AngeloNarciso; De Rossi, Camilleri, Aquilanti, Squillace; Marano (71' Russo), Petermann (46' D'Angelo), Esposito; Bollino (90' Gianola), Lescano (90' Foggia), Gammone (71' Davì). A disposizione: Ciotti, Pollace, Giuliano, Monteleone, Arcidiacono, De Felice, Cozza. Allenatore: Diana.Elezaj; Galasso, Polverini (46' Maldini), Ghinassi, Paparusso; Vasco (84' Quaini), De Martino (84' Addessi), Corticchia (55' Corvia); Lazzari, Nolè; Mastropietro (64' Ciotola). A disposizione: Cojocaru, Pompei, Pezone, Stikas, Mangraviti, Sakaj. Allenatore: Sanderra.Marini di Trieste.Ammoniti De Rossi, Camilleri e Squillace (Sicula Leonzio), Paparusso e Vasco (Racing Fondi)