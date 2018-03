È soddisfatto il patron del Palermo Maurizio Zamparini il giorno dopo la vittoria contro la Virtus Entella nel consueto commento al sito ufficiale del club: "Un successo che ci voleva - ammette - la nostra corsa verso la Serie A è fatta di vittorie come quella di ieri sera arrivata soffrendo ma giocando con solidità. Dobbiamo fare tante vittorie per andare in Serie A, anche a Parma dobbiamo andare a trionfare". Proprio Parma è la prossima tappa del campionato dei rosanero, una partita che Zamparini teme particolarmente: "Sarà una gara molto difficile, anche se penso che noi siamo superiori. Il Parma sta marciando bene, noi però abbiamo una bella quadratura, saremo al completo e con una panchina fatta di tanti giocatori"."Sono felice per questo ragazzo che sta venendo fuori e sta dimostrando il suo valore, poi è di Palermo: questo è importante per i tifosi e per me". Chiosa finale di Zamparini sul tema societario, con il rigetto dell'istanza di fallimento presentata per il club: "È una grande soddisfazione per la società, anche se resta tanta amarezza perché per la stampa di Palermo sembro un nemico da perseguire. Questo mi fa tanto male".