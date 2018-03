Probabilmente se lo chiede da ieri sera Bruno Tedino che, dopo la vittoria in trasferta dei rosanero griffata ancora una volta dall'attaccante palermitano al suo terzo gol consecutivo dopo Novara e Carpi, non può non tenere in considerazione il rendimento del ragazzo classe '96 che ha approfittato del periodo non esaltante del capitano Nestorovski per ritagliarsi uno spazio sempre più grande fino ad oggi. Adesso che i rosa si trovano a quota 57 punti, a meno sei dall'Empoli capolista e a meno uno dal Frosinone in seconda posizione, il tecnico trevigiano si aspetta dunque di portare contare ancora sia sulle reti del suo giovane bomber sia, ovviamente, del macedone di ritorno dagli impegni con la propria nazionale.che fra appena tre giorni richiamerà ancora in campo i rosanero che non torneranno in Sicilia per l'impegno nel giorno di Pasquetta contro il Parma di D'Aversa. Un Parma che si presenta alla sfida con i siciliani con una classifica e un momento di forma invidiabile e che proprio puntando sul recupero con i rosa spera di rientrare nelle zone nobilissime della classifica. Ecco perchè con gli emiliani a quota 50 e i siciliani avanti di ben sette lunghezze il match del 'Tardini' può rappresentare un vero e proprio spartiacque per la stagione di entrambe le squadre che, a dieci gare del termine della stagione regolare, potrebbero ritrovarsi definitivamente staccati.di chiudere questo mini ciclo con un'altra vittoria, anche se dall'altra parte c'è una delle formazioni più in forma del campionato. Davanti intanto riposerà il Frosinone, mentre l'Empoli se la gioca contro il Foggia, e dunque ai siciliani capita finalmente l'occasione di mettersi alle spalle i ciociari che faranno tutti gli scongiuri per vedere un risultato a sfavore dei rosanero. Con questo La Gumina, e sopratutto con un gruppo in crescita continua sia mentale che fisica, però l'ex tecnico del Pordenone può ben sperare.