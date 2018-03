Può tirare un sospiro di sollievo Bruno Tedino dopo la vittoria in casa della Virtus Entella. Una partita fatta di sofferenza non solo per i ragazzi in campo, ma anche per il tecnico rosanero colpito nelle ultime ore da un virus influenzale: "Siamo stati colpiti da questo virus che ha già debilitato Dawidowicz e altre 2-3 persone in squadra - racconta Tedino a Sky Sport - Non volevo stare lontano da questo gruppo che si sta allenando con intelligenza e grande mentalità, stiamo facendo cose importanti soffrendo. Abbiamo vinto in un campo difficile contro una squadra che aveva fatto punti contro Cremonese e Parma. I ragazzi sono stati bravi a soffrire"."Nino ha fatto due partite ravvicinate - prosegue - sta lavorando tantissimo ed in maniera egregia. Sta lavorando tanto per la squadra e sta facendo vedere delle cose pregevoli. In questo momento per noi è un giocatore molto importante, ma come altri. I ragazzi rimasti oggi fuori hanno partecipato con grande spirito festeggiando nello spogliatoio. Questo è il biglietto da visita per un grande gruppo. Con o senza i nazionali dobbiamo dimostrare la nostra forza, questo però non basta"."Da inizio anno per noi ogni partita è quella della vita. Tutti gli avversari hanno qualche attenzione in più nei nostri confronti, anche l'Entella oggi l'ha dimostrato. Per vincere dobbiamo essere forti mentalmente, soprattutto perché mancano dieci partite alla fine. Bisogna valutare chi può darci qualcosa in più sotto l'aspetto psicofisico".