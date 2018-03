CHIAVARI (GENOVA) - Se non è un momento magico, poco ci manca. Nino La Gumina questa sera ha trovato la via della rete per la terza partita consecutiva. Novara, Carpi ed Entella: queste le sue vittime in ordine cronologico ed una striscia di gol che è la migliore nella sua giovanissima carriera. Un futuro con l'investimento anche di Alberto Gilardino, ex compagno di squadra e collegato in contemporanea ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento per Nino, sta facendo bene in una piazza molto difficile come Palermo dove comunque sono stato bene. Ha davanti a se un grande futuro, deve solo pensare a lavorare e trovare le soluzioni migliori quando verrà impiegato".La Gumina ringrazia Gila per le belle parole e parla di questo suo momento positivo dove ha ritrovato quel gol che per tanto tempo è mancato: "L'importante è stare sul pezzo. Ho tanta fiducia da parte del mister. Prima non riuscivo a segnare, adesso ci riesco: la cosa importante è sempre dare il massimo". Al giovane palermitano non spaventa la concorrenza, anche con il ritorno imminente di Nestorovski: "Con Nesto ho già giocato insieme, non è un problema. Le scelte le fa il mister, io mi faccio trovare sempre pronto. Per un palermitano giocare nella propria squadra è motivo di grande orgoglio - conclude - Stare qui fa bene a tutti, anche ai tifosi che ci sostengono sempre".