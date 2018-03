POMINI 6,5 Prende gol sull'unica conclusione che non può controllare. Sempre reattivo in ogni occasione.RAJKOVIC 6,5 Il gigante serbo anche nel sintetico di Chiavari se la cava benissimo.STRUNA 6 Forse soffre delle scorie della parentesi con la propria nazionale ma in definitiva regge bene.SZYMINSKI 6 Qualche sbavatura sopratutto nel finale ma il polacco non demerita in definitiva.RISPOLI 6 Gara più guardinga rispetto a quella contro il Carpi.GNAHORE' 6,5 Uomo ovunque di Tedino. Quasi tutti i palloni passano dai suoi piedi ed entra anche se in maniera non diretta nell'azione del gol del 2-0.JAJALO 6 Un giallo in apertura ne condiziona la prestazione anche se il bosniaco non sembra soffrirne.MURAWSKI 6 Gara ordinata e senza sprazzi per il polacco.ROLANDO 6 Bene il terzino che cresce di gara in gara.CORONADO 6,5 Il brasiliano non è decisivo come col Carpi ma quando tocca palla cerca sempre la giocata di qualità.LA GUMINA 6,5 Un altro gol decisivo, un altro da attaccante vero. La Gumina adesso può prendersi l'attacco.MOREO s.v