Con la probabile presenza oggi contro la Virtus Entella, il centrocampista bosniaco taglierà il traguardo delle cento partite disputate in rosanero. Più "anziani" - a livello di presenze - ci sono soltanto altri due giocatori: Andrea Rispoli, appunto, e Michel Morganella. Un traguardo che Jajalo taglierà nella migliore annata da quando veste la maglia del Palermo.il centrocampista per tanto tempo ha avuto addosso l'etichetta di capostipite del gruppo di slavi approdato a Palermo e guidati da Davor Curkovic. Un qualcosa che ha portato a tanti alti e bassi nel rapporto con la tifoseria, spesso critica nei confronti di Jajalo. Il bosniaco ha saputo aspettare, ben oltre le critiche e le voci di un futuro lontano da Palermo con un possibile ritorno in Bundesliga. Lui si trova bene in Sicilia e lo sta dimostrando anche con le prestazioni.Mai così bene, con esperienza e quantità che stanno facendo la differenza insieme ad alcuni momenti di grande qualità. L'emblema è la partita contro il Carpi, dove i tifosi hanno accompagnato la sua uscita dal campo con gli applausi che spesso, in passato, erano fischi. Jajalo ha potuto anche rifiatare per un quarto d'ora dopo aver giocato ininterrottamente per quattordici partite consecutive, chiaro segno che il bosniaco è imprescindibile per il gioco di Tedino.