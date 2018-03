PALERMO (3-5-2): Pomini; Rajkovic, Struna, Szyminski; Rispoli, Gnahoré, Jajalo, Murawski, Rolando (Aleesami); Coronado; La Gumina. All: Tedino

Il 4-0 al Carpi è così vicino, nemmeno una settimana dal successo del 'Barbera' che ha rilanciato le ambizioni di promozione dei rosanero, ma allo stesso tempo lontano perchè il calendario offre nel giro di pochi giorni due sfide (Entella e Parma) che se non affrontate bene o con poca concentrazione possono risultare decisive per la caccia alle prime due posizioni occupate attualmente dall'Empoli a +6 dai rosanero e dal Frosinone invece con una sola lunghezza di distacco. Si inizia dunque oggi con la sfida in programma questa sera a Chiavari contro i biancazzurri di Aglietti poco fuori le sabbie mobili della zona play-out ma reduci da due vittorie consecutive non di poco conto ottenute nientemeno che contro Parma e Cremonese.Un impegno da prendere con le molle dunque per i siciliani che hanno ritrovato da poco più di ventiquattro ore i calciatori tornati dagli impegni con le proprie nazionali. Un'arma in più per Tedino che proprio in concomitanza con la sfida in Liguria si ritrova ancora con un'emergenza difensiva vista l'assenza per influenza di Dawidowicz. Nel 3-5-2 dell'ex Pordenone troverà dunque spazio il rientrante Struna con Rajkovic e Szyminski ai lati davanti al solito Pomini. A centrocampo tutto confermato con Rispoli e Rolando sulle fasce, con Aleesami che potrebbe subentrare a gara in corso per l'ex Latina, e la cintura mediana composta da Gnahorè, Jajalo e Murawski. In avanti Coronado in grande spolvero alle spalle di La Gumina, Nestorovski e Moreo dunque partono dalla panchina.Aglietti punta con forza sul modulo che tanto bene ha fatto nelle ultime due uscite con la coppia d'attacco composta da La Mantia e De Luca. In difesa davanti a Iacobucci agiranno Benedetti, Ceccarelli e Cremonesi mentre a centrocampo spazio a Crimi, Acampora e Ardizzone, sulle fasce spazio a De Santis e Gatto.Iacobucci; Benedetti, Ceccarelli, Cremonesi; De Santis, Ardizzone, Acampora, Crimi, Gatto; La Mantia, De Luca. All: Aglietti