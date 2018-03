PALERMO - L'emergenza dentro l'emergenza. Il Palermo si prepara a tornare in campo nella trasferta di Chiavari contro la Virtus Entella e Tedino deve fare i conti con defezioni dell'ultima ora. Alla vigilia del match, infatti, si sono fermati anche Pawel Dawidowicz e Andrea Accardi, complicando ancor di più la situazione dei rosanero in difesa: "Abbiamo una defezione dell'ultimo secondo, Dawidowicz ha la febbre alta con dissenteria e vomito - racconta Tedino in conferenza stampa - Accardi non partirà nemmeno per un problema al tendine rotuleo. Insieme allo staff cercheremo di trovare un equilibrio per far sì che il Palermo scenda in campo con criterio e razionalità. Credo che l'automotivazione e il desiderio per arrivare ad un obiettivo importante battano la stanchezza fisica. Quella mentale no, perché senza disponibilità e volontà non si va da nessuna parte. La squadra sta molto bene di testa, ha recuperato parzialmente la partita di domenica perché è stata importante per svoltare. Ora dobbiamo trovare la strada maestra, quella della continuità".

"I nazionali li vedrò stasera, dovrò parlare dettagliatamente con loro per sapere come stanno. Per me, però, sono tutti importanti. Da Nestorovski a Maniero, finché mi daranno la disponibilità per essere utili al cammino di questa squadra. Struna l'ho sentito e, come tutti i ragazzi, si è messo a disposizione. Il fatto di mancare molto tempo e non provare certe cose non rende automatico far giocare il più forte o il più bravo. In queste partite finali, il dettaglio e la ripetizione di determinate situazioni portano vantaggi. L'assenza dei nazionali ha creato problemi per questo, ma c'è Fiore, possiamo arretrare Jajalo e Aleesami è in gruppo, pur non essendo nelle condizioni di giocare cento minuti sul sintetico. Dobbiamo trovare la quadratura e non abbiamo tanto tempo, il forfait di Dawidowicz è arrivato oggi".certificato dalle ultime due vittorie: "Abbiamo sempre cercato di fare una partita alla volta per vincerla e anche stavolta deve essere così. Contro qualsiasi avversario sappiamo benissimo che loro ci vedono come una squadra importante, di questo ne siamo orgogliosi anche se ogni tanto sarebbe importante sfruttare davvero certe qualità. Non abbiamo mai avuto il braccino, però sappiamo che mancano undici partite e ognuna vale tre punti. Il coraggio e la disponibilità a mangiare le caviglie agli avversari non deve mai mancare. L'Entella è una squadra molto organizzata, si presenta dopo aver battuto Parma e Cremonese, credo che si possa parlare di una squadra che sta molto bene".- non è possibile nella nostra testa accontentarsi. Altrimenti si resta con le pive nel sacco, non possiamo ragionare così. Si perdono energie e si fanno voli pindarici. Semmai si può pensare a una quota da raggiungere, questo è meno complicato, perché tra i 75 e 77 punti siamo lì. Se non si va in Serie A con 77 punti, allora vuol dire che ci sono state due squadre più forti".nonostante il fondo sintetico che il Palermo troverà a Chiavari: "In questo momento, mancando undici partite, se riusciamo a giocare su una dose di rischio bisognerà anche farlo - ammette Tedino - Quando ho a che fare con uomini, però, non è un problema. E Rajkovic da questo punto di vista è l'ultimo dei problemi. Finora da centrale ha quasi sempre giocato Struna con Rajkovic a sinistra, dobbiamo verificare anche questo perché Rajkovic ha fatto partite ravvicinate e giocare intermedio significa attaccare il portatore di palla, spendendo più energie. Dovrò parlare con Struna, ma non è una difficoltà"."Sono molto più sereno su Moreo perché sta decisamente meglio, ha raggiunto una buona condizione psicofisica. Ha avuto subito delle difficoltà e riprendere è stato duro, ora sta bene e ha capito di essere importante per noi, questo è da sottolineare. Sarà a disposizione, abbiamo due partite ravvicinate e devo fare questo tipo di ragionamento. Il recupero di Aleesami dal punto di vista clinico mi dà la possibilità di far rifiatare qualcuno, ma Rolando in questo momento si è ritagliato il suo spazio e sono contento di quanto fatto in queste partite. Poi Aleesami è fondamentale perché mi permette di avere Rolando da altre parti".Lo aspetto a braccia aperte, lo stimo parecchio e lo vorrei sempre in campo, fermo restando che Murawski, Gnahoré, Jajalo e Coronado stanno avendo delle prestazioni positive. Avere giocatori importanti da fare entrare al momento giusto sarà la nostra forza. Chochev è rimasto fuori, se dico che rientra in tutto e per tutto nei miei principi calcistici, evidentemente in questo momento deve un po' mordere il freno. In questo campionato, però, nessuno perde il posto: devi essere pronto quando l'allenatore ti chiama. Gnahoré è rimasto fuori per Chochev, Murawski per Coronado, ma quando sono stati chiamati in causa hanno dimostrato di voler giocare per la squadra. Tutta la squadra deve entrare nei tempi e fare la stessa musica, qui serve organizzazione".