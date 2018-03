PALERMO - Squadra che vince non si cambia...quasi del tutto. Il Palermo si prepara alla trasferta di domani contro la Virtus Entella e Bruno Tedino deve ancora fare i conti con i problemi legati alle convocazioni dei nazionali. Proprio questo problema dovrebbe portare il tecnico rosanero a confermare la squadra che ha ben figurato in casa contro il Carpi, anche se c'è ancora qualche ballottaggio e qualche nodo da sciogliere. A Chiavari, infatti, si giocherà su un terreno sintetico, non proprio l'ideale per coloro che sono reduci da infortuni. Su tutti Slobodan Rajkovic: il difensore serbo è rientrato appena domenica scorsa dopo un nuovo stop al ginocchio. Proprio questi problemi hanno portato in passato lo staff rosanero (medico e tecnico) a non rischiare Rajkovic in questi campi, motivo per cui la scelta potrebbe ripetersi anche contro l'Entella.L'unica soluzione, con l'esclusione del serbo, porterebbe a scegliere Aljaz Struna. Lo sloveno ha giocato novanta minuti durante il match amichevole contro l'Austria, ma ieri è rimasto in panchina contro la Bielorussia. Questo "riposo" potrebbe stuzzicare Tedino per schierarlo domani sera al "Comunale" di Chiavari, anche se Struna non svolgerà alcun allenamento con la squadra prima della partita. Sono certi degli altri due posti, invece, i polacchi Szyminski e Dawidowicz che tanto hanno fatto bene domenica pomeriggio.Per il resto sembrano pochi i dubbi di formazione. Sulla corsia di sinistra va verso il rientro Aleesami: il norvegese salterà il match di domani, ma potrebbe scendere in campo lunedì al Tardini contro il Parma nel recupero pasquale. Confermato, per ora, Gabriele Rolando che sta mostrando un buon livello di forma. In mezzo al campo uomini contati e obbligati, con Murawski e Gnahoré nei ruoli di mezzale e Jajalo (che nell'ultimo quarto d'ora contro il Carpi ha avuto modi di rifiatare un po') in cabina di regia. Coronado è inamovibile, così come Nino La Gumina.