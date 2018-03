PALERMO - Dopo mesi di duro lavoro, per Nino La Gumina stanno arrivando le prime soddisfazioni con la maglia del Palermo. Due reti consecutive, tra Novara e Carpi, stanno certificando il miglior momento di forma della stagione per il giovane attaccante palermitano, bravo a sfruttare le occasioni dategli da Bruno Tedino. Un "gregario" in attacco che adesso sta ritrovando il feeling con quello che ogni prima punta vuole, il gol: dopo una prima parte di stagione con solo qualche minuto in campo, La Gumina si è preso una maglia da titolare scavalcando un po' tutti nelle gerarchie e sfruttando anche gli impegni delle Nazionali. Senza Nestorovski, infatti, è stato lui a guidare l'attacco contro il Carpi e lo farà anche domani sera a Chiavari contro la Virtus Entella nella quinta presenza consecutiva dal primo minuto.

- racconta La Gumina al Corriere dello Sport - Fondamentale per vivere. Ma, oltre alla gioia personale, frutto di un grande impegno, c'è la soddisfazione di conquistare punti preziosi per l'unico obiettivo, la promozione. È il chiodo fisso, non possiamo sbagliare; i festeggiamenti, gli abbracci,per gol e vittorie, finiscono in fretta e la testa è subito alla fase successiva. Restano undici appuntamenti, da affrontare come finali, impossibile concedersi distrazioni".e nei primi frutti che sta iniziando a raccogliere: "In questi otto mesi, non ci siamo risparmiati, con Tedino abbiamo esaminato ogni dettaglio. Il nostro è un gruppo affiatato, formato da giovani che, come me, vogliono dimostrare il proprio potenziale e da elementi di provata esperienza che tengono alta la concentrazione. Vogliamo la A e daremo l'anima per conquistarla".