PALERMO - Anche a Palermo è arrivata la bella stagione, la Primavera. Il tempo dei fiori che sbocciano, ed in rosanero è arrivato il momento di Corentin Fiore. L'esterno belga, ormai da tre mesi a Palermo, ha fatto il suo debutto nella vittoria contro il Carpi. Appena cinque minuti al Barbera: pochi per capire veramente le potenzialità di Fiore, ma abbastanza per poter sbloccare la sua avventura. Non sono state settimane facili per il difensore che, arrivato dallo Standard Liegi, ha dovuto prendere confidenza prima ancora che con il calcio italiano con la sua forma fisica ormai perduta. In Belgio, infatti, non giocava da diversi mesi e - per ammissione anche di Tedino - è arrivato a Palermo anche con qualche chilo di troppo. Con il duro lavoro Fiore è tornato in forma e adesso deve soltanto prendere confidenza con il campo.

- Abbiamo vinto questa partita molto importante. Quando sono entrato in campo mi sono emozionato, da quando sono arrivato a Palermo ho solo aspettato questo esordio. Mi sento sempre meglio, quando sono arrivato non giocavo da tanto tempo. Adesso sono contento perché ho ritrovato la forma e sono a disposizione del mister"."Il gruppo è la nostra forza, sto bene con tutti - ammette - Questo mi va bene. È stato un bel compleanno, sono contento per entrambe le cose. Sto bene con il mister, parla tanto con me e mi da fiducia. Sto bene a Palermo, è una bella città con dei bei tifosi. Fiore adesso pensa alla partita contro la Virtus Entella dove potrebbe trovare nuovamente spazio: "Dobbiamo cominciare a lavorare come abbiamo fatto settimana scorsa. Sarà una partita importante, dobbiamo continuare su questa strada verso la Serie A. Continuiamo così, lavoriamo tanto: questa è la ricetta per la promozione".