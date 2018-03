PALERMO - "Le Nazionali ci portano fortuna". Una battuta quella del patron del Palermo Maurizio Zamparini arrivata il giorno dopo la vittoria per 4-0 contro il Carpi, ma che conferma il trend dei rosanero quando mancano i giocatori impegnati con le rispettive rappresentative. In questi match, infatti, il Palermo non ha mai perso; anzi, contro il Carpi ha anche vinto e convinto come poche volte in questa stagione. Non c'è un Palermo A e non c'è un Palermo B, questo si era ormai capito dopo poche partite da inizio campionato, ma la rosa mai come in questi giorni si sta rivelando ridotta all'osso e l'emergenza non è ancora finita.Anche contro la Virtus Entella, infatti, ci saranno gli effetti delle convocazioni visto che in quel di Chiavari si giocherà giovedì sera, appena due giorni dopo gli ultimi impegni di quattro dei sei giocatori del Palermo impegnati in nazionale. Certi di rientrare alla base, quantomeno in tempo per un allenamento, sono Norbert Balogh e Ivaylo Chochev che ieri hanno salutato rispettivamente l'Ungheria Under 21 e la Bulgaria con il secondo match che era in programma. Tutti gli altri, da Nestorovski a Trajkovski, passando per Struna e Posavec, giocheranno stasera in giro per l'Europa. Vedere uno di questi quattro in campo appare difficile, anche se la situazione d'emergenza potrebbe portare a dei "recuperi" in extremis visto che rientreranno in città nel giorno della rifinitura pre Entella.La valutazione che dovrà fare Bruno Tedino, insieme al suo staff tecnico e a quello sanitario, è relativo alle condizioni di chi ha giocato domenica e di chi è reduce da infortuni. Un esempio lampante è Slobodan Rajkovic: i problemi alle ginocchia di Bobo sono roba nota ed un suo riposo a Chiavari - considerando il campo in sintetico - sarebbe una scelta saggia. Questo, però, se Tedino avesse a disposizione tutti i difensori e non soltanto i due polacchi e Accardi. Per lo stesso motivo appare difficile vedere in Liguria Haitam Aleesami: il norvegese è ormai rientrato in gruppo, anche se alterna allenamenti differenziati a parti con il resto dei compagni, ma sembra più facile vederlo contro il Parma nel giorno di Pasquetta. Scelte non semplici per Tedino che prepara i suoi alla seconda tappa di questo tour de force.