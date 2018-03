PALERMO - Caccia alla vittoria esterna perduta. Reduce da un ottimo momento di forma, il Palermo si affaccia ad una nuova trasferta, quella in casa della Virtus Entella. Un match che assume connotati importanti visto il momento di forma dei rosanero, reduci da tre vittorie nelle ultime quattro partite. L'unico "neo" di questi quattro match è il pareggio di Novara, arrivato con grande amaro in bocca per la rete dei piemontesi a tempo praticamente scaduto. Una mancata vittoria che allunga la striscia senza successi esterni del Palermo che dura ormai da Dicembre 2017: sono passati più di tre mesi dalla vittoria per 3-0 in casa del Bari, poi nessun'altra vittoria lontano dal Renzo Barbera.Con un Palermo in grande spolvero (cinque risultati utili di fila dopo la serie da incubo di tre ko consecutivi), il successo esterno è quello che manca alla squadra di Bruno Tedino per rilanciare le proprie ambizioni verso la Serie A. Un secondo step obbligatorio da compiere dopo le due reti messe a segno a Novara che hanno interrotto un digiuno di gol fuori casa che durava da più di 270 minuti.L'occasione in casa dell'Entella è ghiotta, contro una squadra dal rendimento interno a dir poco altalenante (una sola vittoria nelle ultime cinque partite al "Comunale") e con una difesa tutt'altro che impenetrabile con quaranta reti subite. Un test che il Palermo dovrà superare per continuare a convincere come fatto contro il Carpi.