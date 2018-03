PALERMO - Le cento in rosa, di nuovo con la fascia da capitano al braccio. Per Andrea Rispoli la partita di ieri pomeriggio al "Barbera" contro il Carpi è stata tutt'altro che banale: con la presenza di ieri, infatti, l'esterno di Cava de Tirreni ha toccato quota cento partite con la maglia del Palermo. Una storia iniziata più di tre anni fa: era l'8 Febbraio 2015 e, appena arrivato dal Parma, fece il suo esordio a San Siro contro l'Inter subentrando a Michel Morganella. I nerazzurri sono quasi nel destino di Rispoli visto che contro di loro mise a segno il primo gol in rosanero, il 28 agosto 2016 nel pareggio per 1-1 al Barbera.Cento presenze, dodici gol, tanti assist e più di 7400 minuti giocati. Rispoli è ormai l'emblema di questo Palermo, il giocatore dell'attuale rosa con il maggior numero di presenze dietro solo a Morganella. E pensare che il destino del "Ruspa" in questa stagione sembrava lontano dal Barbera. Un precampionato tormentato dalle voci di mercato, la sensazione di un ciclo finito con la retrocessione in Serie B e le richieste (Torino in primis) dalla massima serie che facevano gola.Il Palermo, però, ha resistito a tutto questo, motivando nuovamente un giocatore che sembrava in città soltanto con il corpo, ma non con la testa. Merito del grande lavoro svolto da Bruno Tedino che ieri, dopo il terzo gol messo a segno, ha abbracciato Rispoli come fosse un figlio incitandolo ancor di più. "Andrea è un giocatore con il quale ho un ottimo rapporto quasi speciale - ha raccontato il tecnico nel post partita - quindi ho esortato lui in quanto capitano a continuare a dare il massimo. Gli ho chiesto di non mollare niente perché non volevo prendere gol, perché basta prendere un gol affinché vengano fuori paure".Il presente di Rispoli è il Palermo, con un chiaro obiettivo: riportare la squadra in Serie A. D'altronde questa città lo ha adottato visto che qui ha trovato anche l'amore, la sua Nadine. Un obiettivo prefissato a settembre, quando ha deciso di risposare il progetto rosanero.