, fisico e tecnico contro una formazione che lotta per entrare in zona play off e che fino alla passata stagione si è giocata l'accesso alla serie A come il Carpi. Basterebbe questo per descrivere con poche parole la rumorosa vittoria del Palermo di Bruno Tedino ieri al 'Barbera' ma i lati positivi del successo contro gli emiliani non finiscono qui. Nella giornata in cui infatti i rosanero rinunciavano a sei pedine importanti del proprio scacchiere, (Posavec, Struna, Trajkovski, Nestorovski, Chochev, Balogh) in giro per il mondo con le proprie nazionali, senza contare gli infortunati di lungo e breve corso (Bellusci, Aleesami, Morganella, Ingegneri) gli uomini a disposizione dell'ex tecnico del Pordenone non hanno fatto per niente mancare l'assenza degli elementi appena citati, mettendo addirittura in mostra un gioco totalmente armonioso e spettacolare.sembra quasi che l'assenza di così tanti elementi abbia stimolato coloro che sono rimasti in Sicilia a dare il massimo per dimostrare probabilmente al proprio allenatore che, dopo trentadue gare in cui le rotazioni sono rimaste quasi sempre le stesse, adesso è possibile puntare su tutta la rosa a disposizione visti i risultati conseguiti sul campo. Ecco che le prestazioni fornite dai vari Rajkovic, Murawski, Rolando e La Gumina (e in parte anche dai subentrati Fiordilino e Fiore) hanno dato ragione al tecnico trevigiano che nell'emergenza ha puntato sugli uomini giusti accostati a giocatori che possono considerarsi imprescindibili. Stiamo parlando di Jajalo, gara magistrale quella del bosniaco specialmente nel dettare i tempi d'inserimento, Rispoli, sempre più uomo capace di spostare gli equilibri con le sue improvvise accellerazioni, e nemmeno a dirlo il 'man of the match' Igor Coronado.lo stesso numero di gol realizzati fino ad ora nel suo campionato (3, ndr) portandosi a quota sei, ha incantato ancora una volta il pubblico di casa dopo le già pregevoli prestazioni offerte con Ascoli e Frosinone prendendo in mano la squadra nei momenti fondamentali del match in cui i siciliani producevano il proprio massimo sforzo per segnare nella porta ospite. Un rigore preciso, un'altrettanta chirurgica scivolata per deviare la sfera in porta e un destro potente e ad effetto sono il repertorio sciorinato dall'ex Trapani in un 25 marzo che gli porta evidentemente bene (l'anno scorso realizzò una doppietta in trasferta nella vittoria dei granata contro il Benevento, ndr). Ma al di là delle coincidenze temporali il Coronado di quest'anno, e nello specifico di questa fase di campionato, risulta letale per ogni avversario mentre per Tedino rappresenta un tesoro da gestire in vista di un rush finale in cui adesso anche gli 'intoccabili' possono essere messi in discussione per un posto in campo da titolare.