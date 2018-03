PALERMO - Tre punti che servivano per dare nuova spinta alla squadra. È soddisfatto il patron del Palermo Maurizio Zamparini il giorno dopo il poker servito dai rosanero di Bruno Tedino contro il Carpi. Una vittoria arrivata anche contro l'emergenza dovuta alle assenze dei nazionali: "Le convocazioni delle nazionali ci portano fortuna - ironizza il patron al sito ufficiale del Palermo - forse dobbiamo muoversi per farli convocare tutta la settimana. Era una vittoria che ci serviva e che ci voleva dopo la delusione dei due punti persi a Novara. Abbiamo iniziato un cammino che secondo me durerà da qui alla fine". Parole d'elogio da parte di Zamparini nei confronti dei giocatori andati ieri a segno, Nino La Gumina e Igor Coronado: "La Gumina è una sorpresa, sono felice per il ragazzo. Coronado lo conoscevamo, sta migliorando domenica dopo domenica e sta diventando super anche per la Serie A".

sempre con la partita di Parma da recuperare. Zamparini guarda con fiducia i prossimi match: "Guardiamo alle nostre partite, sappiamo che dobbiamo vincerle quasi tutte. Pesano nella nostra classifica i punti persi negli ultimi minuti in qualche match, altrimenti saremmo già davanti al Frosinone. Abbiamo ritrovato l'assetto giusto dopo le tre sconfitte consecutive che ci avevano fatto cadere nella desolazione. Lo staff sta lavorando bene, ci stiamo preparando per la Serie A".forse ci porta bene. La partita di ieri ha scacciato via tutti i dubbi. La squadra verrà confermata, forse l'unico rientro possibile è quello di Aleesami. Tedino valuterà le sue condizioni".