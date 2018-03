Risultato che non soddisfa gli aretusei, considerata anche la superiorità territoriale non sfruttata dalla squadra di Bianco nella ripresa.senza tuttavia creare grossi grattacapi alla retroguardia dei calabresi. In chiusura di prima frazione gli azzurri trovano il gol con Turati sugli sviluppi di un corner, tuttavia l'arbitro Ayroldi annulla per un fallo commesso in attacco dagli avanti di casa. Si torna negli spogliatoi a reti inviolate.Al 75' ghiotta occasione per gli aretusei con Parisi il cui colpo di testa ravvicinato si spegne sul fondo. Il forcing finale dei ragazzi di Bianco non produce gli effetti sperati e il risultato al termine dei tre minuti di recupero rimane fermo sullo 0-0. Un passo falso per gli azzurri, che non pregiudica comunque la corsa verso i playoff.SIRACUSA: Tomei; Daffara, Turati, Altobelli; Parisi (84' De Silvestro), Palermo (84' Toscano), Spinelli, Liotti; Catania (77' Bernardo), Mancino; Scardina (62' Calil). In panchina: D’Alessandro, Bruno, Giordano, Vicaroni, Grillo, Mangiacasale, Mazzocchi, Marotta. All.: Bianco.REGGINA: Cucchietti; Laezza, Ferrani, Pasqualoni; Hadziosmanovic, Giuffrida (69' Provenzano), La Camera, Mezavilla (73' Marino), Armeno; Tulissi (73' Sciamanna), Bianchimano (90' Sparacello). In panchina: Licastro, Turrin, Auriletto, Gatti, Condemi, Fortunato, Bezziccheri, Franchi. All.: Maurizi.ARBITRO: Ayroldi di Molfetta (Mazzei-Biava).