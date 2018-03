Il Trapani trova il secondo successo consecutivo fuori casa e, con lo stesso punteggio, dopo aver battuto l'Akragas batte anche il Rende. Un tour de force importante per i ragazzi di Calori che, fuori da Trapani da ormai sei giorni, tornano con il bottino pieno e con un secondo posto in classifica sempre più pesante visto il ko del Lecce che adesso si trova ad appena quattro punti dai granata. Pronti-via la squadra di Calori sblocca il risultato con Pagliarulo che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, si fa trovare pronto in mezzo all'area per battere di testa De Brasi. Una partita che si mette in discesa per il Trapani, più volte vicino al secondo gol nella prima frazione: prima un colpo di testa ravvicinato di Scarsella, poi un potente destro di Evacuo, ma in entrambe le occasioni si supera il portiere dei calabresi che evita il gol.Un legno, però, lo colpisce anche il Trapani a inizio ripresa con uno straripante Marras che con un tiro a giro sul secondo palo non riesce ad archiviare l'incontro.Una ripresa su ritmi bassi, però, ampiamente influenzata dalle condizioni meteorologiche che non hanno affatto favorito lo spettacolo e con un campo arrivato ai limiti della praticabilità nelle battute finali. Il Trapani può sorridere con questi tre punti e può pensare alla sfida interna alla vigilia di Pasqua contro il Matera.6' PagliaruloDe Brasi; Sanzone, Cuomo, Porcaro (59' Blaze); Viteritti (85' Ricciardo), Gigliotti (85' Felleca), Laaribi (70' Ferreira), Franco, Marchio; Vivacqua (58' Actis Goretta), Rossini. A disposizione: Polverino, Boscaglia, Piromallo, Germinio, Coppola, Godano, Novello. Allenatore: Bruno Trocini.Furlan; Drudi, Pagliarulo, Fazio; Marras (90' Canino), Palumbo, Scarsella, Corapi (76' Steffè), Visconti; Evacuo, Polidori (66' Murano). A disposizione: Pacilli, Ferrara, Rizzo, Bastoni, Dambros, Girasole, Campagnacci, Minelli, Aloi. Allenatore: Alessandro Calori.Ilario Guida di SalernoDrudi (T), Steffè (T)