PALERMO - Un Palermo che vince e convince, anche oltre le difficoltà. I rosa battono per 4-0 il Carpi per la soddisfazione di Bruno Tedino: "Mi pare anche che il Palermo non abbia mai battuto il Carpi, abbiamo messo tutto in pentola. Credo che nonostante le assenze dei nazionali e di qualche infortunio, il Palermo sia sempre una squadra molto temuta. E' normale che, essendoci meno spazi, diventa tutto molto difficile. Abbiamo giocatori che si distendono bene in campo aperto e appena si apre qualche spazio in più, la squadra gioca un calcio migliore, aumentando l'indice di pericolosità. La squadra però è stata eccellente per mentalità, ha sempre aggredito ed è sempre andata in avanti. Ci vuole un po' di coraggio, Rajkovic e Dawidowicz sono ragazzi meravigliosi e solo persone con grande attaccamento alla maglia giocano in queste condizioni. Sono orgoglioso di loro".

"Con i ragazzi ho un rapporto bellissimo - prosegue Tedino - ne vado davvero fiero e spesso mi rendo conto di essere logorroico, pesante. Sanno che li incito a dare qualcosa in più per il bene comune e personale. Rispoli è un giocatore con cui ho un rapporto importante, con lui abbiamo condiviso tantissime cose e c'è un legame speciale. Ho scosso lui in quanto capitano, di solito questi confronti li faccio con Nestorovski. Gli ho chiesto di non mollare perché non volevo prendere gol, il calcio è stranissimo e basta una rete per far venir fuori delle paure".

Quando ormai mancano undici partite alla fine del campionato, Tedino inizia a buttare un occhio alla classifica: "In questo momento, non mancando tantissime partite, si guarda anche il risultato degli altri. E' dura per tutti, anche il Pescara ha sbagliato un rigore con l'Empoli, e noi in questo momento ci siamo". I calcoli portano già alla prossima partita, quella in casa della Virtus Entella: "Stiamo già pensando a giovedì. Bisogna vedere quanto giocheranno i nazionali e bisogna valutare il campo sintetico di Chiavari. Vedremo chi è più affaticato e chi può avere difficoltà muscolari su questo campo. Faremo questa valutazione non più tardi di martedì pomeriggio. Chi arriva all'ultimo secondo, solitamente, non sono orientato a farlo giocare. Ora, però, siamo in emergenza".

Parole d'elogio da parte del tecnico per Jajalo e Coronado, oggi mattatori dell'incontro: "Mi accorgo quando un giocatore fa bene o male sempre in rigerimento al gruppo. Oggi Jajalo e Coronado sono stati super, anche i quinti però hanno fatto una buonissima partita. Avevano davanti due avversari fastidiosissimi dal punto di vista muscolare, contro una difesa che non subiva gol da quattro partite. Jajalo e Coronado sono stati ottimi, ma la squadra è stata super. E quando la squadra è super, vengono fuori le qualità. Sono contento per Coronado che ha fatto una tripletta e per Jajalo, per come si sta comportando in campo e durante la settimana".

Chiosa finale di Tedino su La Gumina, reduce da un grande momento di forma con due reti di fila: "Sinceramente lo conosco da quando ha 15 anni, è migliorato parecchio e deve fare qualcosa di più. Gli si devono dare anche dei meriti a questo ragazzo, che non è un salvatore della patria. E' un ragazzo che si fa trovare pronto e sta progredendo, un giocatore maturato. Quando penserà che è tutto semplice, finirà in panchina, come tutti. Invece sta mordendo il freno e dopo Novara, dove ha segnato e fatto un gran velo sul primo gol, ha svolto un gran lavoro in settimana. Il posto in squadra se l'è guadagnato".