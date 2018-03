Il tecnico peloritano non rinuncia al 4-3-3, Bruno e Cassaro i centrali di difesa, Meo ed il rientrante Inzoudine sulle fasce. Migliorini, Lavrendi e Cozzolino formano la mediana, Stranges e Ragosta sono a supporto di Rosafio che agisce da punta.Al 12’ occasione per l’Igea, bel lancio di Kosovan per Kacorri che viene anticipato da Meo in uscita, Fontana poi cerca il gol alla Maradona calciando da distanza siderale ma la sfera termina di poco alta. Poco dopo si fa vedere il Messina con un tiro dalla distanza di Cozzolino, Ingrassia blocca in due tempi. Dopo un inizio sofferto il Messina va vicino al vantaggio al 18’, errore in fase di disimpegno dei ragazzi di Raffaele, Ragosta prova a servire Rosafio davanti la porta, ma l’ex Juve Stabia cicca la conclusione in acrobazia e la palla termina addirittura in fallo laterale. Al 25’ chance per i padroni di casa, punizione di Pitarresi che Meo respinge, la palla rimbalza su Ferrante che da ottima posizione manda alto. Al 38’ Messina ancora vicino al vantaggio, bolide di Ragosta su punizione dai 20 metri, Ingrassia si distende e devia sul palo. Un minuto dopo risponde l’Igea, Kosovan ci prova su punizione e la palla termina ad un soffio dal palo. Al 42’ sinistro di Pitaressi e strepitosa risposta di Meo. Ultimo brivido di un primo tempo emozionante, nonostante il terreno appesantito dalla pioggia.Al 51’ problemi per Meo costretto a lasciare il posto tra i pali a Prisco, ma per mantenere il livello degli Under Modica è costretto a far entrare Mascari al posto di Ragosta. Raffaele, invece, inserisce Santino Biondo al posto di Merkaj. Il secondo tempo, però, non ricalca le orme del primo, le emozioni sembrano rientrate negli spogliatoi con le squadre per poi non rientrare più. Il primo brivido arriva al 65’, traversone di D’Antonio per Santino Biondo che da due passi devia la sfera mandandola a lato. Al 70’ ancora Kosovan su punizione dai 25 metri, Prisco blocca senza troppi patemi. All’83’ incredibile decisione del sig. Iacovacci di Latina, che mostra il cartellino rosso diretto a Prisco, reo di aver perso troppo tempo per rimettere il pallone in gioco. Decisione apparentemente esagerata da parte dell’arbitro pontino, che però costringe Bruno ad indossare i panni del portiere, visto che non ci sono più estremi difensori a disposizione di Modica, che è costretto a mettere in campo Bucca al posto di Mascari. Al tecnico giallorosso saltano i nervi che viene a sua volta cacciato dal direttore di gioco.Un punto che certamente non stravolge la classifica di Igea e Messina, i barcellonesi perdono altro terreno rispetto alla capolista Vobonese, vincitrice ad Ercolano, mentre il Messina aggiunge un altro mattoncino in un campionato a cui ormai c’è ben poco da chiedere.Ingrassia, Fontana, Ferrante, D’Antonio, Pitarresi (K), Santamaria, Biondo G. (44′ st Messina), Biondi, Kacorri (44′ st Presti), Kosovan (37′ st Fioretti), Merkaj (11’ st Biondo S.). In panchina: Rotella, Sarcone, Cinquegrana, Gatto, Longo. Allenatore: Giuseppe Raffaele.Meo (6’ st Prisco), Lia (27’ st Manetta), Inzoudine, Migliorini (K), Cassaro, Bruno, Stranges (32’ st Carini), Cozzolino, Rosafio, Lavrendi, Ragosta (6’ st Mascari; 40′ st Bucca). In panchina: Barbera, Manetta, Iudicelli, Balsamà. Allenatore: Giacomo Modica.Al 42′ st allontanato dalla panchina Modica (M). Espulso: al 38’ st Prisco (M). Ammonito: al 37’ pt Ingrassia (I). Corner: 3-5. Recupero: 0’ pt e 5′ st.