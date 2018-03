POMINI 6,5 Impegnato in un paio d'occasioni e nemmeno a dirlo sempre pronto con l'intervento giusto.DAWIDOWICZ 6,5 Sbaglia forse solo un passaggio ad inizio match poi sempre interventi puliti e di classe.RAJKOVIC 6,5 Un rientro importantissimo per Tedino. Il serbo è un gigante che non fa passare nulla.SZYMINSKI 6 L'unico che prova a spingere dalla parte di Rolando, qualche sbavatura ma non rischia nulla.RISPOLI 7 Un moto perpetuo, trova l'assist per il secondo gol di Coronado ed ormai si è preso la squadra sulle spalle.GNAHORE' 6,5 Un colosso a centrocampo. Recuperi, sapienti aperture e conclusioni.JAJALO 7,5 Non ha segnato ma è fondamentale nel punteggio. Trova il rigore, serve un passaggio illuminante per Rispoli e sfiora il gol da lontano. Giusta la standing ovation quando esce stremato.MURAWSKI 6,5 Gioca nel suo ruolo e chi passa dalle sue parti spesso non trova più il pallone. Modalità da mastino attiva.ROLANDO 7 Voto altissimo per l'ex Latina che sbaglia qualcosa ma riesce ad essere sempre incisivo in avanti trovando addirittura un assist per La Gumina.CORONADO 8,5 Meriterebbe un 10 come quello sulla sua maglia ma lo aspettiamo ad altri esami importanti. Quella di oggi è la conferma che in questa squadra Coronado è un vero e proprio fattore determinante.LA GUMINA 7,5 Secondo gol consecutivo su azione per il palermitano che adesso insidia anche un certo Nestorovski.FIORDILINO s.vMOREO s.vFIORE s.v