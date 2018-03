PALERMO - Tre gol e le cento presenze in serie B festeggiate nel migliore dei modi. Per Igor Coronado il pomeriggio del Barbera contro il Carpi è stato da sogno: prima tripletta in Italia, la terza in carriera, che gli consente di portare il pallone a casa con una dedica speciale alla moglie.

Il Carpi non era una squadra facile, si difende con undici giocatori dietro la linea della palla. siamo stati bravi a fare quattro gol ad una squadra così, non abbiamo mai mollato. Dobbiamo continuare a crescere, c'è tanto da lavorare e bisogna continuare così". Per il brasiliano la prima parte di stagione è stata con qualche sali e scendi, ma adesso la forma migliore sembra arrivata: "Quando scendo in campo cerco sempre di lavorare seriamente, ma anche di divertirmi. Devo essere libero mentalmente affinché mi riescano le giocate e possa dare il massimo. Quest'anno non ci sono riuscito in alcuni match, mi sono chiesto perché è sono ripartito".

"Guardiamo in avanti, c'è da lavorare - prosegue - Se facciamo il nostro basterà per raggiungere l'obiettivo. Questa vittoria la dedico a mia moglie che ieri ha fatto il compleanno. Arriviamo carichi a queste due trasferte, dobbiamo divertirci lavorando seriamente. Dobbiamo cercare di vincere entrambe le partite".

Chiosa finale di Coronado sulla sua posizione in campo, e sull'obiettivo più gol da mettere a segno: "Non è un problema di posizione. Se sapessi la risposta a questa domanda non giocherei mai male. In queste ultime partite che mancano cercheremo di non sbagliare l'atteggiamento. La bicicletta è un dribbling difficile da fare, dipende anche dalla posizione del difensore. A Novara ho cercato di farla subito. Penso alla doppia cifra, sono un giocatore che ha sempre fatto gol. Ci sono ancora undici partite e cercherò di aiutare la squadra anche segnando".