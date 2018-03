CARPI (3-5-1-1): Colombi; Capela, Poli, Ligi; Concas, Verna, Sabbione, Garritano, Pasciuti; Malcore; Melchiorri. All. Calabro.

Cancellare la delusione per la vittoria sfuggita negli ultimi minuti della sfida contro il Novara e, nonostante le tante assenza per via delle nazionali e degli infortuni, dimostrare di avere una rosa in grado di poter sopperire alle difficoltà. Con questo spirito il Palermo di Bruno Tedino si prepara ad affrontare oggi al 'Barbera' il Carpi di Calabro in netta ripresa dopo una fase centrale della stagione poco fruttuosa ma adesso reduce da ben quattro risultati utili consecutivi. Un avversario da non prendere sottogamba per i rosanero che oltre alle assenze degli infortunati (Bellusci, Aleesami) dovranno fare a meno del plotone di nazionali impegnati in giro per il mondo (Nestorovski, Trajkovski, Struna, Chochev, Posavec, Balogh).Tedino in settimana ha provato a coprire le caselle lasciate vacanti dai giocatori partiti con le nazionali mantenendo però l'impalcatura di gioco che nelle ultime settimane ha portato sette punti in tre gare ai rosanero. Si riparte dunque dal 3-5-1-1 con la difesa che vedrà davanti a Pomini l'inedito terzetto composto da Rajkovic, in ballottaggio con Dawidowicz per guidare la retroguardia al posto di Struna, Szyminski sul centro-destra e il palermitano Accardi provato sul centro-sinistra. A centrocampo cambia poco con l'unica eccezione dell'avanzamento di Coronado sulla linea della trequarti ed il ritorno dal 1' di Murawski con Jajalo e Gnahorè a comporre la cerniera mediana. Sulle fasce confermato Rispoli sulla destra mentre Rolando dovrebbe aver superato nel confronto Fiordilino per la sinistra. In avanti, viste le tante assenza, toccherà a La Gumina reggere il peso dell'attacco con appunto Coronado in appoggio e libero di poter svariare lungo tutto il fronte d'attacco. Moreo in alternativa al palermitano è pronto a subentrare a gara in corso.Calabro si presenta alla trasferta in Sicilia forte del successo casalingo contro la Pro Vercelli per 2-0 grazie alla doppietta dell'ex Cagliari Melchiorri. Proprio l'attaccante maceratese rappresenta il pericolo numero uno per la difesa rosanero e al 'Barbera' farà coppia con un'altra punta di peso come Malcore. Gli emiliani si disporranno dunque a specchio con un 3-5-1-1 dove davanti all'ex portiere rosanero Colombi giocheranno Capela, Poli e Ligi mentre a centrocampo Verna, Sabbione e Garritano proveranno a contrastare il rispettivo reparto siciliano. A Pasciuti e Concas invece il compito di spingere sulle fasce e fornire cross interessanti per le punte.Pomini; Dawidowicz, Rajkovic, Szyminski; Rispoli, Gnahoré , Jajalo, Murawski, Fiordilino; Coronado; La Gumina. All: TedinoDavide Ghersini di Genova.