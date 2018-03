PALERMO - Testa bassa per ripartire subito. Dopo quattro partite senza gol subiti e con due successi di fila, il Carpi cade con un netto 4-0 al Barbera. Una sconfitta di cui non fa una tragedia il tecnico Antonio Calabro nell'immediato post partita: "Se siamo stati umili con la Pro Vercelli in casa, mi sembrava opportuno proseguire a Palermo. Loro hanno preso tre punti importanti, lo sarebbero stati anche per noi. La prestazione del primo tempo ci può stare, a parte il rigore e il tiro da fuori comunque il Palermo ha manifestato la sua superiorità. Noi dovevamo fare una partita di sacrificio, abbiamo raddoppiato a tratti, ma nella ripresa una volta che abbiamo messo il naso fuori abbiamo subito il secondo gol".

"Non abbiamo pensato solo alle prossime due partite - prosegue Calabro - ci troveremo a giocare 6 partite in 3 settimane e senza Mbakogu non possiamo troppo tirare la corda a Melchiorri. Serve gestirlo, abbiamo fatto giocare Nzola e anche altri elementi per far rifiatare qualcuno. Resta il fatto che chi è sceso in campo non ha fatto male, sono giovani importanti che hanno giocato bene finora".

Chiosa di Calabro sul modulo e sugli uomini scelti oggi: "Garritano gioca nel 3-5-2 come lo fa Coronado, va un po' dove vuole tra le linee. Può adattarsi in questo ruolo e finora ha fatto ottime prestazioni, forse in questa gara non lo ha evidenziato. I 44 punti ottenuti finora, però, sono arrivati grazie agli stessi ragazzi che hanno perso 4-0 a Palermo. Sono orgoglioso di allenarli proprio per quanto fatto finora".