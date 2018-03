Il Trapani reduce dalla risicata vittoria di Siracusa contro l'Akragas, ma anche dal sorpasso ai danni del Catania e dell'avvicinamento alla capolista Lecce, va a fare visita a una delle squadre più sorprendenti del girone meridionale. Si gioca sul campo del Rende, formazione in cerca di riscatto dopo il ko di mercoledì in casa della Sicula Leonzio, e Alessandro Calori sostiene che sarà una partita complicata da vincere in determinati aspetti: "Abbiamo proseguito dopo la gara contro l'Akragas, siamo rimasti in Calabria per un'altra tappa importante del nostro percorso che abbiamo cercato di preparare nel modo giusto. Sarà una partita non facile in un campo non facile, dobbiamo essere bravi sotto tanti punti di vista, mentale e caratteriale oltre che tecnico. Bisogna stare sul pezzo. Il Rende è una squadra cresciuta fino a diventare una buona squadra per la categoria, è una delle rivelazioni della categoria. Dobbiamo avere rispetto dell'avversario ma anche sapere ciò che siamo noi".a dispetto di qualche problema fisico. Calori ha deciso di portarsi dietro tutta la rosa per poter fare delle valutazioni in corso d'opera e nelle ore precedenti al calcio d'inizio, in modo da poter schierare la miglior formazione possibile: "Qualcosa faremo, vedremo la quantità di giocatori che avrò e quali saranno quelli che stanno meglio. Le scelte vengono dettate dal momento, da una condizione migliore per un giocatore che per un altro. Saranno valutazioni che faremo al momento giusto. Rizzo ha ricevuto una botta nell'ultima gara in casa e non l'ha smaltita ancora al meglio. Ha un problema al quadricipite, vedremo se avrà bisogno di qualche giorno di riposo o se potrò portarlo con noi. Bastoni si sta riprendendo, Minelli ha un problema alla caviglia. Gli altri sono tutti aggregati, con vari acciacchi, la scelta della formazione è dettata anche da questo".Ora i granata sono secondi da soli e pagano un gap di sette punti dai salentini, che hanno però giocato una partita in più. Calori vuole credere ancora nella possibilità di avvicinarsi ancora e magari di andare a prendere la formazione allenata da Liverani, tanto da aver inculcato ancor di più ai suoi giocatori la voglia di lottare e di competere al massimo in vista delle ultime sette partite di regular season. Anche in vista di un eventuale playoff da giocare per dare l'assalto alla B: "In realtà questo è un campionato in cui tutte possono fare risultato contro tutte. Non possiamo regalare nulla anche se a volte lo facciamo, e l'ho detto sempre ai ragazzi. In altre situazioni siamo stati bravi a recuperare, dobbiamo avere sempre questa capacità di restare sul pezzo, di non mollare mai, e di continuare a credere di poter fare più punti possibili. Soprattutto dobbiamo pensare una partita alla volta - conclude Calori - , senza pensare al passato ma anche troppo al futuro".