PALERMO - Ripartire dopo la beffa di Novara. Sembra quasi un obbligo per il Palermo tornare a vincere tra le mura amiche contro il Carpi, ma sarà una partita molto impegnativa per i rosanero che devono far fronte all'emergenza nazionali. Per il tecnico Bruno Tedino, però, il match contro la squadra di mister Calabro sarebbe stato difficile anche con la rosa al completo: "Troviamo un Carpi che ha fatto otto punti nelle ultime quattro partite - esordisce - dove non ha mai preso gol. Sono molto forti fisicamente e sono bravi nelle transizioni positive. Domani sarà una partita difficile e lo sarebbe stata anche con la squadra al completo. Il fatto di poter scegliere di più dà sicuramente convenienza ad un allenatore. Non mi sono mai chiesto, però, come si fa quando si è in difficoltà. Sono sempre pronto ad anticipare il tutto, anche se c'è una difficoltà di organico. Non ce n'è, invece, sui giocatori che sanno quello che devono fare".Si pensa al Carpi, ma il ricordo di Novara è ancora vivo e Tedino ricorda l'oggetto che lo ha colpito in volto: "Ho fatto un paio di giorni intontito, con delle difficoltà. Io, però, dico sempre che è giusto parlare di calcio, ho 53 anni e le persone che mi conoscono sanno che persona sono. Non voglio né parlarne di questo atto, né spostare le attenzioni di questo sport. Purtroppo i maleducati si trovano dappertutto, sono cose che non devono succedere e non dobbiamo spostare le attenzioni da uno sport che dà sempre risultati importanti dal punto di vista dello spettacolo".Tornando a parlare del match, Tedino fa il punto sulle condizioni di alcuni giocatori: "Abbiamo gestito tutta la settimana giocatori come Rajkovic, Dawidowicz e Szyminski. Se giocheranno, lo faranno perché sono uomini che vorrei sempre avere. Sono persone che vanno oltre gli ostacoli, quando ci sono queste manifestazioni d'attaccamento alla maglia e al lavoro bisogna solo togliersi il cappello. Questa è stata una stagione disgraziata tra assenze, infortuni e nazionali. Siamo sempre stati bravi tutti quanti su giocatori che, sulla carta, avrebbero trovato poco spazio. Vedi i nazionali polacchi che sulla carta non avrebbero dovuto giocare così tanto. Anche un po' come Fiordilino, voglio sottolineare che per tre mesi non ha giocato ma i report dei suoi allenamenti mi hanno fatto sempre stare tranquillo per la sua intensità lavorativa. L'apporto che ho avuto è stato importante".Tedino si sofferma sul tema dei punti persi nei minuti finali, con i cali di attenzione che sono costati cari al Palermo: "Tra Empoli, Perugia e Novara abbiamo perso cinque punti con gol presi negli ultimi minuti. È grave quando dovresti vince e non ci riesci, i punti sono tutti pesantissimi. Ci sta che nell'arco della partita cambi l'inerzia, non si può andare per cento minuti al massimo. Metterei la firma per vedere una squadra come Novara: il nocciolo di quella partita non sta nell'aver preso gol alla fine, ma non averla chiusa prima. Siamo partiti con l'Empoli in casa con appena venti minuti d'inerzia dalla nostra parte, poi siamo cresciuti insieme all'indice di pericolosità. Questa squadra ha avuto una evoluzione importante, ma che non gli ha permesso di essere leader visto che ci sono squadre molto forti"."Con l'Empoli all'andata non eravamo ancora una squadra con la esse maiuscola -prosegue Tedino - l gol è nato da un errore del singolo visto che si tratta di un calcio di rigore. A Perugia venivamo da due sconfitte, avevamo la necessità di reagire e nel secondo tempo abbiamo fatto un grave errore di reparto. In area di rigore, però, eravamo messi bene assorbendo i movimenti dei centrocampisti. Col Novara non ho visto l'errore, potevamo essere più incisivi con Fiordilino più aggressivo sul portatore, ma ci sono state anche le qualità degli avversari.Ancora qualche dubbio di formazione per il tecnico rosanero che sceglierà all'ultimo minuto se lanciare o meno la coppia Moreo-La Gumina dal primo minuto: "Ci sono degli aspetti che mi fanno pensare di giocare con due punte e Coronado, ma Moreo, che sta lavorando forte dopo aver avuto qualche problema notevole, non ha una condizione perfetta a livello di durata visto che durerebbe per 50 minuti. Ho provato sia questa alternativa che quella di una punta e Coronado, sceglierò alla fine quale mandare in campo. C'è stata una grande disponibilità, sono contento di averlo fatto. Vista l'emergenza attuale, Tedino parla anche dei giocatori della Primavera che verranno convocati: "In Primavera ci sono pure dei buoni giocatori che hanno dei problemi, altri che sono qui come Cannavò e Silva Marques che non possono essere considerati vista la loro struttura fisica. Santoro sì, Rizzo sì, Gallo no perché è infortunato, ha un problema alla caviglia. Verrà convocato Guddo come terzo portiere. Ci saranno questi".L'emergenza dettata dai nazionali è un tema che Tedino tocca marginalmente, non soffermandosi sulla scelta della Macedonia di convocare Trajkovski per appena dieci minuti giocati contro la Finlandia: "Non voglio minimamente contestare quello che fanno i giocatori i nazionali. Sono date stabilite dalla Fifa, l'hanno portato via e io come allenatore devo valutare quello che ho a disposizione. Una cinquecento non diventerà mai una Ferrari e quel che stiamo facendo lo facciamo per portare i giocatori al massimo delle loro potenzialità".In vista del match di domani Tedino chiama a raccolta i tifosi che, contro il Frosinone, sono giunti in massa con il record stagionale di presenze: "Siamo stati felici, entusiasti ed orgogliosi di vedere un attaccamento come contro il Frosinone. Un pezzetto di vittoria è anche dei tifosi, del popolo e di questa città. Questo è molto più importante del resto. Se il popolo vuole il Palermo a certi livelli deve darci una mano. Noi siamo orgogliosi di poter ricevere questo aiuto".Convocato domani Corentin Fiore (oggi per lui ventitré anni, auguri), ancora non visto in campo. Tedino, però, racconta i suoi mesi d'adattamento a Palermo: "Fiore è un giocatore di grandissima qualità tecnica, ha la comprensione del gioco come se fosse un grande centrocampista. Veniva da sei mesi di inattività, è arrivato qui in condizioni fisiche precarie ed in leggero sovrappeso, con una qualità aerobica scadentissima. In questo momento, nel farlo lavorare duramente, gli manca la partita. In questi due mesi non ha giocato perché non era in condizione. Adesso la condizione è buona e va messo dentro, quando lo vedremo. Se fosse arrivato in queste condizioni a gennaio già avrebbe fatto 6-7 partite. Metterlo dentro, togliendo giocatori che stanno facendo molto bene, diventa difficile. Dal punto di vista tecnico e della comprensione del gioco è un calciatore super".Chiosa finale di Tedino sulla corsa verso la promozione e sul possibile obiettivo di punti da conquistare: "Vista l'andata si pensava che arrivare a 76-77 punti fosse una quota sufficiente, ma in questo momento potrebbe bastarne anche qualcuno in meno. Dobbiamo pensare una partita alla volta, sarebbe un gravissimo errore fare le tabelle. Ci sono trentasei punti a disposizione, non sono affatto pochi. Adesso accadrà il contrario di quanto successo prima, si dà per scontato che l'Empoli - squadra forte ed allenata - possa vincere sempre. Non credo che abbia molte possibilità in più degli altri di raggiungere l'obiettivo, ha dimostrato di essere mentalmente più forte delle altre. Anche per loro sarà difficile raggiungere l'obiettivo, tanto quanto le altre squadre perché in molti hanno colmato le lacune con il mercato di gennaio. Tutte le partite nascondono grazie insidie".