PALERMO - Un undici obbligato nell'emergenza generale. Il Palermo si prepara alla partita di domani pomeriggio contro il Carpi e per Tedino le scelte di formazioni sono già fatte. Pochi - anzi, quasi nessuno - dubbi su chi affronterà gli emiliani visto che, tolti gli infortunati e i convocati con le rispettive nazionali, sono appena quindici i giocatori effettivi a disposizione del tecnico rosanero. A questi vanno aggiunti i vari primavera che in settimana sono stati aggregati durante gli allenamenti: qualcuno di loro potrebbe anche andare in panchina al Barbera.

La formazione sarà con il modulo consueto, il 3-5-1-1. Senza il leader difensivo Struna, le chiavi della retroguardia saranno affidate a Rajkovic. Il serbo ormai da una settimana si allena con il gruppo e scenderà sicuramente in campo dal primo minuto. Certo di un posto è anche Szyminski, mentre potrebbe essere in dubbio Dawidowicz. Ieri il polacco è tornato in gruppo, ma durante la settimana ha svolto anche allenamenti differenziati. Al suo posto Tedino ha provato Accardi, anche se quest'ultimo dovrebbe partire dalla panchina.

Il centrocampo è il reparto che subirà meno modifiche, confermato in blocco con l'unica novità che porta il nome di Gabriele Rolando. L'ex Sampdoria dovrebbe tornare in campo dall'inizio, anche se resta il ballottaggio con Fiordilino. Viste le assenze in attacco, Coronado verrà avanzato sulla trequarti con Murawski che tornerà in campo dall'inizio. In avanti confermatissimo La Gumina, con Moreo pronto a subentrare a partita in corsa.