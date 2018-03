PALERMO - Un "vecchio" portiere rock. Alberto Pomini è ormai diventato il titolare nel Palermo, scalzando Josip Posavec nelle gerarchie. L'esperienza che fa la differenza in un momento così complesso della stagione, dove il croato stava sentendo tante pressioni addosso: "Posavec è un ragazzo disponibile, ma anche introverso e sta a me tirargli fuori qualche battuta e i sorrisi - racconta Pomini al Corriere dello Sport - Si sta bene e in armonia, in quanto giovane gli rubo l'entusiasmo e la voglia di lavorare che ne ha tantissima. A fine stagione sarebbe interessante chiedere a lui cosa gli ho dato: penso la serenità e la maniera di superare il tormento dell'errore".

"Sono un perfezionista quindi rivedo le azioni cento volte e invio le immagini a Sicignano chiedendogli di controllare la posizione e altre cose - prosegue - Lui mi risponde: "Non rompere i ...". Proprio a Novara non potevo farci nulla. Non è stato un bel compleanno, tornato a casa, per fortuna, Elisa e le tre bambine mi hanno regalato una maglia con un teschio, senza allusione ai gol, perché sono amante di musica heavymetal e hard rock, anticonformista, ribelle, controcorrente per natura. Infatti non ho tatuaggi"."Mi sentivo soffocato: un anno da secondo, due da terzo, avrò visto il campo solo cinque volte! Volevo rimettermi in pista, sentirmi importante. Ed in effetti sto vivendo una esperienza stupenda. È stato come ricaricare le batterie Tredici anni nello stesso posto mi avevano appiattito"."Grosso problema, salteranno due partite clou - racconta Pomini - Intanto, ti alleni in maniera diversa perché siamo pochi e mancano i più bravi che alzano la qualità. E poi, non puoi cambiare sempre. Abbiamo superato un momento di difficoltà, con risposte adeguate a prescindere dal 2-2. Sono otto punti in quattro partite, l'Empoli ha una striscia più lunga, ci tocca inseguire. Ma se battiamo il Parma, andiamo al secondo posto e diventiamo artefici del nostro destino. Intanto il Carpi che arriva da un bel successo. Non ci resta che ripartire con i tre punti".