PALERMO - Una chance da titolare dopo quattro spezzoni di gara. Stefano Moreo potrebbe tornare in campo dal primo minuto nella partita di domenica pomeriggio del Barbera contro il Carpi. Una chance che Tedino potrebbe concedergli viste le contemporanee assenze di Nestorovski, Trajkovski (i due macedoni oggi alle 17 affronteranno la Finlandia) e Balogh (l'ungherese ha giocato ieri più di mezz'ora nella sfida vinta per 4-0 contro Cipro Under 21, subentrando a Bence Biró al decimo del secondo tempo) per i rispettivi impegni con le selezioni nazionali.

Attacco spuntato, quindi, e con appena due terminali offensivi a disposizione: la scelta che dovrà fare Tedino sarà quella di puntare su Moreo, oppure aggiungere un centrocampista in più e avanzare Coronado alle spalle di La Gumina. Il giovane palermitano, infatti, attualmente è inamovibile visto lo stato di grazia che gli ha anche permesso di ritrovare la via del gol in quel di Novara. La coppia Moreo-La Gumina sarebbe totalmente inedita visto che i due non hanno praticamente giocato insieme in nessuna partita, eccezion fatta per gli ultimi cinque minuti di gara nella prima del girone di ritorno a La Spezia.

Sicuramente, se Tedino alla fine dovesse concedergli una chance, per Moreo la partita contro il Carpi sarebbe fondamentale soprattutto per l'umore. Nelle ultime settimane ha giocato solo spezzoni di gara, saltando anche la partita contro il Frosinone per un fastidio al pube che lo ha tenuto fermo ai box. L'ultima da titolare risale alla sfida casalinga persa contro il Foggia. Vedremo se adesso Moreo tornerà dall'inizio e se troverà questo primo gol in rosanero che ancora, dopo 189 minuti giocati, non è arrivato.