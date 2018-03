Una vittoria che rende orgoglioso il tecnico Paolo Bianco del gruppo a disposizione: "I ragazzi avevano voglia di portare a casa questi tre punti, anche per riprendersi quello perso all'andata e per i punti lasciati a Francavilla. Abbiamo interpretato bene la gara in un campo non facile, anche se potevamo sfruttare meglio qualche ripartenza. Oggi rispetto a domenica abbiamo cambiato cinque su undici giocatori, poi cambiati altri quattro. Questo è il segno che la società mi ha messo a disposizione una rosa di giocatori di qualità"."Voglio dedicare questa magnifica e importante vittoria a tutti quei tifosi che da inizio stagione ci seguono fuori casa. Da qualche tempo non gli davamo soddisfazioni fuori casa, anche se spesso ci siamo riusciti quest'anno"."Sono felicissimo per me che sto crescendo e per la squadra, questo gruppo merita tanto. Oggi non era facile in un campo pesantissimo, ma abbiamo una rosa di ventidue giocatori e chiunque gioca riesce a dare l'anima".