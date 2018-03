PALERMO - Una nuova "chiamata alle armi" per tutti i tifosi. In vista della partita contro il Carpi, il Palermo ha chiamato a raccolta i tifosi proseguendo con la linea dei biglietti a prezzo ridotto che accompagnerà la squadra da qui a fine stagione. I rosa sperano sicuramente di avere una cornice di pubblico come quella vista contro il Frosinone dove si è registrato il record di presenze con 15121 tifosi presenti al Renzo Barbera. Uno stadio che nelle ultime settimane si è ripopolato con la politica dei tagliandi lowcost, ma la media spettatori dell'impianto palermitano resta ben lontana dai migliori di questo campionato.

Ben distante è il Bari con più di sedicimila spettatori in media, forse unico club che si avvicina al Palermo in merito al bacino d'utenza. Non va neanche meglio alle altre due squadre in cima alla classifica: il Frosinone è al quinto posto con la media di 9666 spettatori a incontro, praticamente la metà dell'Empoli appena quattordicesimo con 4400 spettatorii in media.

Il Palermo nei numeri è lontano anche alla stagione 2013-14, dove però gli abbonamenti staccati furono praticamente il doppio. In quella stagione i rosa avevano in media 11129 tifosi a sostenerlo in ogni match. Dato difficilmente raggiungibile, ma sicuramente si può migliorare la cornice di pubblico scrausa - rispetto a quanto ci ha abituato il Barbera - di questa stagione. Intanto l'obiettivo è di continuare a vedere un dato superiore alle diecimila presenze, vedremo se anche contro il Carpi si raggiungerà questa cifra. Da oggi biglietti in vendita allo stadio Renzo Barbera, la palla passa adesso ai tifosi.