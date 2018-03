Il successo ottenuto dalla formazione bianconera ai danni del Rende, che è anche la prima vittoria portata a casa dalla riapertura dell'"Angelino Nobile", soddisfa e non poco Aimo Diana, il quale in conferenza stampa debutta commentando proprio l'esito della sfida contro i calabresi: "La squadra sta dimostrando sul campo che pensa come me, non abbiamo preparato bene la partita per i tempi ristretti, ma abbiamo fatto una gara importante, cercando di giocare sempre palla a terra. Siamo stati bravi a fare un po' di battaglia sulle palle lunghe nel finale, faccio i complimenti ai ragazzi perchè con così poco tempo per preparare la gara hanno fatto grandi cose. Siamo consapevoli di quando accelerare e diminuire i ritmi di gioco, sappiamo quando dobbiamo gestire il possesso palla e quando possiamo spendere energie in più. In C non vedo tante squadre fare quel che facciamo noi".Anche il tecnico del Rende Bruno Trocini ha speso belle parole per Diana e i suoi ragazzi, e il mister bresciano sottolinea la capacità della sua squadra di giocare senza paura e sempre a testa alta: "Abbiamo vinto meritatamente, noi più di loro abbiamo cercato di giocare nonostante un campo difficile. Ringrazio il mio collega del Rende per aver speso belle parole per me, hanno più valore perchè le pronuncia uno che ha fatto 43 punti in campionato e che darà filo da torcere a tutte le squadre. Noi cerchiamo sempre la prestazione e l'abbiamo sempre fatta, a parte la gara con la Juve Stabia in cui non abbiamo fatto bene, e questo nostro voler giocare sempre ci ha portato anche a subire gol evitabili, come con la Virtus Francavilla. Io ho giocatori che si divertono a mettere la palla a terra, ma che sono capaci anche a battagliare sulle palle lunghe. Oggi non posso prendermi meriti, hanno fatto tutto i miei giocatori e hanno seguito le poche indicazioni che ho dato".Una squadra che ha finalmente raggiunto la piena consapevolezza nei propri mezzi e che è finalmente approdata in zona playoff, ma che ovviamente non può fermarsi a questo punto della stagione, con otto partite ancora da giocare e con un piazzamento tra le prime dieci da rendere più saldo: "Più che maturità, credo che ci sia consapevolezza di potersela giocare con tutti. Quando abbiamo giocato contro l'Akragas ero sicuro della prestazione, e ormai ne sono convinto in ogni partita. Le cose che possono cambiare sono gli episodi, abbiamo le caratteristiche per giocare palla a terra e a volte dovremmo essere più concreti perchè arriviamo spesso nell'area avversaria. Sul piano tattico abbiamo raggiunto una buona maturità, che ci consente anche a gara in corso di cambiare qualcosa, anche oggi che dovevamo difendere l'1-0. Dobbiamo continuare su questa squadra, ci sono ancora tanti punti da prenderci e abbiamo ancora tanta fame".per sua stessa ammissione perchè 'a Siracusa non si è speso tantissimo sul piano fisico'. Ma già in vista del match di Andria qualcosa potrebbe cambiare: "Da domani valuteremo le condizioni dei giocatori, poi domenica andremo ad Andria per fare una partita molto forte. Dobbiamo sfruttare il nostro momento positivo anche sul piano mentale, guai se vedo i ragazzi che abbassano il loro atteggiamento, ma loro lo sanno e non credo di dover dire niente". E il tecnico della Sicula Leonzio parla anche della capacità della squadra di gestire le energie nonostante il turno di riposo già goduto: "Questo lo abbiamo sempre detto, ma dobbiamo anche pensare che dobbiamo ancora crescere, c'è una società che li guarda così come li guardano dall'esterno. I giocatori devono crescere per la Leonzio ma anche per se stessi, e io cerco di farli giocare al meglio delle proprie caratteristiche. Col Catania ad esempio abbiamo giocato a palle alte e ci siamo disimpegnati bene. Bisogna sempre avere autostima - conclude Diana - , anche a costo di sbagliare".