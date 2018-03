Arrivato nell'indifferenza generale visto il suo scarno curriculum, il polacco ha conquistato tutti in poco tempo a suon di ottime prestazioni. La duttilità è senza dubbio il suo forte: centrocampista o difensore centrale poco conta, Dawidowicz è ormai diventato un punto di riferimento per Tedino, soprattutto in un momento di emergenza tra infortuni in difesa e impegni per le nazionali.Non mi importa la posizione, da centrocampista ci sono meno responsabilità e posso offrire il meglio di me stesso ma sono a disposizione del mister della squadra". Sin da subito il polacco si è fatto notare per la sua umiltà, tanto da aver legato bene con tutti i compagni di squadra: "Siamo tutti amici - prosegue - usciamo spesso fuori a cena ed in generale passiamo molto tempo insieme. Mi hai chiesto con chi ho legato di più del gruppo, ma io provo ad avere buoni rapporti con tutti i miei compagni"."Certo che siamo pronti per la gara di domenica, abbiamo un gruppo composto da tanti calciatori e ciascuno di loro ha un ottimo livello. Se esce un compagno e ne entra un altro, il livello della squadra è sempre lo stesso, sempre ottimo". Tornando a parlare del suo ruolo da centrocampista, Dawidowicz parla del suo idolo: "È stato Frank Lampard, anche se lui da un po' ha smesso di giocare. Seguivo sempre le sue partite ed il suo stile, adesso provo anch'io a ricreare il suo tipo di gioco"."In allenamento provo sempre a concentrarmi e dare il meglio di me stesso. Non so cosa succederà nel futuro, ma ovviamente vorrei restare nel Palermo. Per questo motivo in ogni partita provo sempre a giocare al 100%, per dimostrare che sono degno di restare qui. Mi piacerebbe essere al Palermo a lungo".