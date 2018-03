Il Trapani è riuscito a far suo il derby con l'Akragas in un testa-coda che sembrava scontato alla vigilia, tanto che i granata sono scesi in campo con un atteggiamento che non è piaciuto al tecnico Alessandro Calori. "Si sono giocate tre partite dentro il match - racconta - Siamo partiti veramente male come atteggiamento, poi nelle difficoltà siamo stati capaci di vincere. L'approccio non è da noi, mi sono incazzato al punto giusto tra primo e secondo tempo. Ho chiesto di vincere anche in dieci: nella ripresa abbiamo concesso poco. Oggi (ieri, ndr) non siamo stati la solita squadra, ma ci sta. In questa partita avevamo tutto da perdere".Oggi non c'è stato il gioco, ma ci interessava vincere. L'Akragas ha fatto una buona partita, non ha concesso spazi. Noi ci siamo complicato la vita da soli, bisogna fare tesoro di questo match".sempre con la prospettiva secondo posto da difendere dagli assalti del Catania. "Bisogna stare sempre sul pezzo, nel calcio bisogna giocare anche partite che sembrano vinte in partenza - ammette il tecnico - Questo si deve capire velocemente: il nostro approccio è stato sbagliato. In dieci, però, rischiavamo di perdere la testa invece c'è stata la reazione che volevamo"."Non ho avuto modo di vederlo. Bisogna pensare alla squadra ed essere sempre lucidi. Lui mi dice che non voleva farlo, ma sono cose che non portano a nulla. Questo è un segno che qualcosa di non lucido c'era nella testa. Oggi non c'era Marras, ho optato per il 4-3-1-2 che può essere un modulo da applicare anche in futuro. Stiamo cercando sempre l'abito giusto nel momento giusto".Una scelta fatta dal club per evitare ulteriori spostamenti e con la possibilità di una tre giorni di lavoro in Calabria con il massimo della serenità.