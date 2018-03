al "Nobile" i bianconeri hanno ragione della sorpresa Rende. A decidere il match la rete messa a segno in chiusura di primo tempo da Esposito.Il Rende, tuttavia, non rimane a guardare e cerca di sfruttare velocità e ripartenze per mettere in difficoltà la retroguardia bianconero. Un sostanziale equilibrio in cui si inserisce, al minuto 40, Esposito: è lui a violare la porta di De Brasi e a portare avanti la squadra di Diana, che torna negli spogliatoi tra gli applausi del pubblico accorso al "Nobile". Nella ripresa il Rende prova a rientrare in gara sfruttando le doti di Actis Goretta, Laaribi e Ferreira, tuttavia la difesa lentinese riesce a resistere. Prova corale da incorniciare per la Sicula, apparsa piuttosto compatta dall'inizio alla fine e, a questo punto, seria candidata per un posto nei playoff. Il rush finale potrebbe rivelarsi decisivo.SICULA LEONZIO: Narciso; De Rossi, Aquilanti, Camilleri, Squillace; Petermann (87' Davì), Esposito, Marano; Bollino (76' Russo), Foggia (83' Lescano), Arcidiacono (87' Pollace). In panchina: Ciotti, Giuliano, Granata, Monteleone, D’Angelo, Cozza, Gammone, De Felice. All.: Diana.RENDE: De Brasi; Cuomo, Germinio, Pambianchi; Godano (63' Viteritti), Gigliotti (85' Actis Goretti), Rossini, Laaribi (63' Franco), Blaze (63' Felleca); Ricciardo, Ferreira (74' Vivacqua). In panchina: Polverino, Marchio, Sanzone, Porcaro, Coppola, Boscaglia, Piromallo. All.: Trocini.ARBITRO: Natilla di Molfetta (Laudato-De Chirico).NOTE - Ammoniti Camilleri (SL), Germinio (R)