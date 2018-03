Gli aretusei si impongono 2-1 al termine di una sfida scoppiettante, giocata a gran ritmo e all’attacco da entrambe le compagini. Dopo un primo tempo vivace ma senza gol, l’incontro ha vissuto il suo momento clou a cavallo tra il 53’ ed il 69’: la truppa di Bianco è passata due volte in vantaggio grazie alla rete di Bernardo ed al gol partita di Altobelli, nel mezzo il pari molto bello di Cesaretti. Il Siracusa, dunque, ritrova il successo dopo un pareggio e due sconfitte e soprattutto una prestazione di alto livello che vale il virtuale quarto posto in attesa di Juve Stabia-Matera di oggi pomeriggio.Parte forte soprattutto il Siracusa che guadagna subito due corner ed al 3’ proprio su un calcio d’angolo la palla arriva dalle parti di Giordano che di controbalzo coglie il palo a Gomis battuto. Reagisce però la Paganese che col suo capitano crea il panico nella retroguardia aretusea: già al 10’ pareggia il conto dei legni con un gran tiro che impatta sulla traversa, poi al 22’ esplode un tiro dai 25 metri che termina fuori di un soffio. Poco più tardi si rivedono in avanti gli aretusei con De Silvestro che impegna Gomis, bravo a bloccare in due tempi. Al 33’ altra grande occasione per i siciliani che sfiorano ancora una volta il vantaggio con un tiro al volo di Bernardo su azione da calcio d’angolo: la palla però viene deviata da Carini e sfiora l’incrocio dei pali. Nel finale di tempo c’è ancora spazio per un altro brivido lunga la schiena dei tifosi locali: traversone dalla destra di Palermo perfetto per Liotti che da due passi colpisce di testa in tuffo senza però inquadrare la porta per una questione di centimetri.Al 53’ si sblocca finalmente il match: clamorosa ingenuità di Carini che perde palla sulla trequarti di campo sulla pressione di Palermo, che entra in area di rigore e serve in mezzo Bernardo tutto solo che insacca alle spalle di Gomis. Siglato l’1-0, i leoni non si accontentano e continuano ad attaccare andando vicino al raddoppio due minuti più tardi con una staffilata di Giordano sulla quale il portiere azzurrostellato è bravissimo a deviare in angolo. Arrivati all’ora di gioco, però, si infiamma il capitano della Paganese che controlla la sfera ai 25 metri, se la sposta sul destro e con un preciso tiro a giro indovina l’angolo lontano sul quale Tomei non può far nulla: pari quasi immediato e tutto da rifare per un Siracusa che però non si scoraggia. Bianco cambia volto al reparto avanzato inserendo Calil e Scardina, ma è l’esterno francese dei campani Ngamba ad impensierire Tomei, che salva il risultato con un intervento prodigioso. Nel momento di maggiore spinta della Paganese, però, il Siracusa passa di nuovo avanti: su un calcio di punizione dal limite, Scardina prolunga la traiettoria sul secondo palo dove c’è l’accorrente Altobelli che schiaccia di testa battendo Gomis e firma così il suo primo gol tra i professionisti. Rispondono i campani con una bella azione personale di Cernigoi neutralizzata però da Tomei in due tempi, poi ci prova anche Della Corte di testa ma la palla va fuori. A dieci dal termine è Calil ad andare vicinissimo al tris, ma la retroguardia azzurrostellata si salva come può. La Paganese prova il tutto per tutto nel finale riversandosi nella metà campo dei siciliani, ma il forcing della formazione locale non sortisce alcun effetto.Bernardo 52', Cesaretti 58', Altobelli 69'.Gomis; Piana, Carini, Meroni; Ngamba (Maiorano 84’), Tascone, Nacci, Cesaretti, Della Corte (Bensaja 80'); Cernigoi, Cuppone (Boggian 62'). Allenatore: De Sanzo.Tomei; Altobelli, Turati, Giordano; Parisi, Palermo (Mazzocchi 77'), Mancino (Daffara 46’), Toscano, Liotti; De Silvestro (Calil 59'), Bernardo (Scardina 59'). Allenatore: Bianco.Sig. Andrea Zingarelli (Siena).Ammoniti: Cesaretti 66’. Espulsi: //.