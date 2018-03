PALERMO - Un'emergenza già presente, accentuata dalle Nazionali. Il Palermo deve far fronte al problema in difesa e nella partita contro il Carpi dovrà fare a meno anche di Aljaz Struna. Un'assenza pesantissima quella dello sloveno, diventato leader della difesa rosanero, ma chiamato alle armi dalla sua selezione nazionale per un doppio impegno amichevole. Il forfait di Struna si somma a quello degli infortunati Rajkovic e Bellusci, dei lungodegenti Ingegneri e Morganella e di Haitam Aleesami che dovrebbe tornare a disposizione nel mese di aprile. In tutto sei assenti, praticamente un reparto intero.

Tedino sta lavorando alla possibile soluzione da schierare domenica pomeriggio al Barbera, tentando anche un recupero in extremis di Rajkovic. Il serbo ha iniziato un lavoro differenziato in campo oltre alle fisioterapie, motivo per cui sembra sulla strada verso il rientro e più avanti rispetto a tutti gli altri compagni. Vederlo in campo contro il Carpi, però, appare difficile, se non addirittura impossibile.

Ad oggi, c'è un solo difensore centrale di ruolo a disposizione di Tedino: Andrea Accardi. Domenica può essere la sua grande occasione per essere rispolverato. Il giovane palermitano, sempre convocato e sempre a disposizione, potrebbe giocare la prima da titolare con la maglia del Palermo dopo i tre spezzoni di gara contro Brescia, Carpi e ultimo contro l'Ascoli qualche settimana fa. Un totale di appena 29 minuti in campo, un bottino veramente esiguo. Al suo fianco ci dovrebbe essere spazio per i due polacchi Szyminski e Dawidowicz, non centrali difensivi di ruolo ma cuciti perfettamente nel 3-5-2 di Tedino. Se dovesse scegliere la difesa a quattro, invece, potrebbe restare fuori uno dei due. Ancora qualche giorno per poterci pensare e poi lanciare la formazione.