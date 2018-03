PALERMO - Una lotta sulla sinistra, in attesa del rientro del suo padrone. Tedino deve fare i conti con il duopolio venutosi a creare sulla corsia di sinistra in queste settimane dove Haitam Aleesami è fermo ai box per dei problemi fisici. Luca Fiordilino, infatti, sta insidiando sempre più Gabriele Rolando per una maglia da titolare in quella posizione. La chance per il giovane palermitano è arrivata a Novara, dove Rolando era assente per una influenza, e l'ha sfruttata al volo giocando probabilmente la migliore partita da inizio stagione a questa parte. Caratteristiche diverse, ma rendimento simile per i due giocatori che in realtà nel ruolo di quinto di centrocampo sono adattati.

Fiordilino nasce centrocampista centrale e sulla sinistra è stato reinventato da Tedino, dopo che in quella posizione aveva giocato qualche volta ai tempi della Primavera con Giovanni Bosi. Pregi e difetti non mancano, visto che il ragazzo classe 1996 non è un esterno tutta fascia e a volte pecca in una delle due fasi. Suo, però, l'assist per il gol di Rispoli che ha consentito al Palermo di riprendere la partita al Silvio Piola. Discorso diverso, invece, per Gabriele Rolando che nasce ala d'attacco ed ha dovuto fare qualche passo indietro per giocare un po' più arretrato. Le doti sono evidenti e Tedino punta su di lui da inizio stagione. Qualche problema e acciacco, però, lo hanno tenuto a più riprese lontano dal terreno di gioco e ne ha risentito a volte anche il suo rendimento visto che non è riuscito mai a raggiungere il top della forma.Tutto questo senza tenere in considerazione Haitam Aleesami. Il Palermo aspetta con ansia il rientro del norvegese, escluso anche dalla sua nazionale in questa tornata di amichevoli visto il suo stato di salute, ma attualmente sta svolgendo ancora solo delle fisioterapie e riatletizzazione. Il suo rientro dovrebbe arrivare ad Aprile, in un mese che sarà decisivo per la stagione dei rosanero. Intanto anche con il Carpi sarà ballottaggio Fiordilino-Rolando, un dubbio che probabilmente Tedino si porterà fino all'immediata vigilia del match.