Sul neutro del "De Simone" di Siracusa decide la terza rete consecutiva di Polidori, sempre più uomo squadra per i granata di Calori., Furlan si oppone quindi è Gjuci a spingere la sfera in fondo al sacco ma avvalendosi dell'aiuto di un braccio. Gol annullato e giallo per il giocatore biancazzurro. Con il trascorrere dei minuti il Trapani prende le misure agli avversari ma la sterile supremazia granata non produce grandi risultati. In chiusura di primo tempo la formazione ospite rimane in 10 per un fallo di reazione di Silvestri nei confronti di Zibert. Si torna negli spogliatoi a reti inviolate. Nella ripresa, nonostante l'inferiorità, il Trapani preme alla ricerca del vantaggio, che arriva al 69' col colpo di testa di Polidori su traversone dalla sinistra di Evacuo. Nel finale il Trapani si limita a controllare senza subire il ritorno dell'Akragas. Per i granata tre punti d'oro, sempre più in crisi invece il Gigante.AKRAGAS: Vono, Mileto, Ioio (33’st Petrucci), Scrugli, Pastore, Sanseverino, Navas (32’st Camarà), Carrotta, Zibert (25’st Bramati), Gjuci, Moreo. A disposizione: Lo Monaco, Minacori, Caternicchia, Saitta, Malluzzo, Canale, Raucci, Dammacco. All. Leo CriacoTRAPANI: Furlan, Drudi, Scarsella, Evacuo, Polidori (36’st Campagnacci), Fazio, Silvestri, Palumbo, Minelli (41’ Pagliarulo), Visconti, Corapi. A disposizione: Pacini, Ferrara, Rizzo, Bastoni, Murano, Dambros, Steffè, Canino, Girasole, Aloi. All. Alessandro CaloriARBITRO: Paolo Bitonti di Bologna; ASSISTENTI: Antonio Severino di Campobasso e Francesco Cortese di PalermoNOTE: Ammoniti Gjuci, Navas, Ioio nell’Akragas – Drudi nel Trapani; Espulso Silvestri (T) al 38’; Recuperi 2'pt-4’st; Corner: 3-6