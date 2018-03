Dopo la trasferta di Brindisi, il Siracusa si è spostato direttamente a Pagani per effettuare nel primo pomeriggio odierno la seduta di rifinitura in vista del turno infrasettimanale di domani pomeriggio. In Campania la squadra di mister Paolo Bianco va a caccia di quella vittoria che manca da tre turni e che darebbe rilancio agli aretusei nella corsa ai playoff.un match che si presenta molto difficile innanzitutto per la voglia di risalire la classifica degli azzurrostellati, reduci da una vittoria e due pareggi nelle ultime tre partite, e poi perché la seconda trasferta consecutiva arriva a soli due giorni dal match con la Virtus Francavilla: “Come è per noi è anche per gli altri – ha detto mister Paolo Bianco – poi io, come ho ripetuto più volte, ho la fortuna di disporre di una rosa corposa e di giocatori che possono tranquillamente giocare in questo campionato. Per cui le due gare in tre giorni è l’ultimo dei miei pensieri. Anzi la prestazione di Brindisi sono certo che sarà l’abbrivio per un’altra buona gara anche con la Paganese che è una squadra che comunque merita il massimo rispetto”.A Brindisi si è rivisto un buon Siracusa, ma adesso è tempo di badare al sodo. Visto il calendario fitto di impegni, per puntare ai tre punti domani Bianco potrebbe mischiare un po’ le carte: sicuro assente capitan Spinelli, squalificato dal giudice sportivo; al suo posto ci sarà uno tra Toscano e Giordano in coppia con Palermo.