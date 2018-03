PALERMO - La settimana senza i sei nazionali ha inizio. Oggi il Palermo si ritroverà dopo due giorni di pausa per preparare la sfida di domenica pomeriggio al Barbera contro il Carpi. Un match importante per trovare continuità di rendimento e, soprattutto, la terza vittoria consecutiva in casa dopo i successi con Ascoli e Frosinone. La partita, però, sarà ancor più difficile viste le defezioni dovute agli impegni di ben sei calciatori rosanero con le loro selezioni nazionali.Si tratta di Norbert Balogh con l'Ungheria U21 (gare valide per le qualificazioni all'Europeo U21, contro Cipro il 22 marzo e contro il Belgio il 26 marzo), Chochev con la Bulgaria (amichevoli contro Bosnia il 23 marzo e contro il Kazakistan il 26 marzo), Nestorovski e Trajkovski con la Macedonia (amichevoli contro Finlandia il 23 marzo e Azerbaijan il 27 marzo), Josip Posavec con la Croazia U21 (due gare di qualificazioni agli Europei Under 21 contro Repubblica Ceca il 23 marzo e la Moldavia il 27 marzo) e infine Aljaz Struna con la Slovenia (amichevoli contro l'Austria il 23 marzo e la Bielorussia il 27 marzo).Defezioni pesanti per Tedino che dovrà fare a meno del suo leader difensivo (Struna), del suo bomber (Nestorovski) e di un centrocampista titolare (Chochev), anche se il bulgaro è sceso un po' nelle gerarchie visto l'ottimo momento di forma di Eddy Gnahoré. Senza considerare gli aggregati dalla primavera, sono appena sedici i giocatori a disposizione del tecnico rosanero per preparare la partita di domenica. Un numero esiguo, ma che non è certo una novità per il Palermo che ha preparato anche altri match in situazioni di emergenza.Sarà interessante capire anche su quale formazione punterà Tedino. Allo stato attuale, il suo 3-5-2 vedrebbe Accardi (unico centrale a disposizione) insieme ai due polacchi in difesa, un centrocampo confermato in blocco vista la mancata convocazione di Jajalo da parte della Bosnia, ed un possibile attacco inedito formato da La Gumina e Moreo. Tutte ipotesi che possono essere confermate o ribaltate dal campo, in questi cinque giorni di preparazione verso la partita.Le convocazioni in nazionale di ben sei elementi importanti per il Palermo, però, preoccupa non solo per la partita contro il Carpi, ma anche per quella successiva contro la Virtus Entella. La partita, infatti, è in programma giovedì 29 marzo alle ore 20.30 in quel di Chiavari e tutti i giocatori rientreranno in città nell'immediata vigilia del match. Alcuni potrebbero essere convocati anche solo con un allenamento sulle gambe, altri potrebbero saltare direttamente la trasferta ligure per preparare poi al meglio il recupero del giorno di Pasquetta contro il Parma. Insomma, per il Palermo saranno quindici giorni di fuoco con tre match che potrebbero dire molto sull'esito della stagione dei rosa.