PALERMO - Dopo un intero girone di campionato, Nino La Gumina ha finalmente ritrovato il gol. Un giusto premio per un ragazzo dedito al sacrificio, ma che non è bastato per vincere a Novara: "Abbiamo fatto una grande partita - racconta al sito ufficiale del Palermo - peccato per il risultato e per il gol preso all'ultimo. Sono contento per me e la squadra, abbiamo dato l'anima in campo". Un rete con una dedica speciale: "Ho subito pensato al nostro preparatore dei portieri Paolo Lenisa che ha perso il padre. Il gol l'ho dedicato a lui".

Adesso subito testa al Carpi con La Gumina che chiama a raccolta i tifosi: "Teniamo le energie per la sfida molto importante contro il Carpi. Ho sempre detto che i tifosi sono una parte fondamentale, spero vengano in molti".

poi nel secondo tempo abbiamo fatto girare di più la palla e siamo passati avanti. Peccato per il gol preso all'ultimo, si poteva evitare. Non è cambiato nulla, bisogna giocare bene e di squadra".