Un punto che ancora fa male visto come è arrivato il gol del pari dei piemontesi. “Ho detto a Tedino e Valoti che voglio vedere il Palermo del secondo tempo, cioè quello vero - racconta il patron rosanero al Corriere dello Sport - All'inizio era inguardabile e balbettava. Chissà cosa succede nello spogliatoio prima dell'ingresso in campo”.“Ho preso il mental coach proprio per eliminare il difetto di una squadra che improvvisamente molla sotto il profilo psicologico. Prendere gol in quella maniera è da stupidi. Il Palermo della ripresa, però, è da primato”.Saranno sei i giocatori assenti, compreso il capocannoniere rosanero Ilija Nestorovski. Il momento del macedone, però, non è dei migliori visto che non mette a segno un gol su azione da Novembre. “Merita un voto basso, l'attuale Nestorovski sicuramente non ci mancherà” dice Zamparini, lanciando una staffilata al macedone che rientrerà soltanto nell’immediato vigilia della partita contro la Virtus Entella. Frasi che possono essere da stimolo a Nestorovski affinché ritorni dalla Macedonia con il piglio giusto per tornare a trascinare questa squadra.