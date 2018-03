Una chance persa soprattutto per le tante occasioni da rete avute come sottolinea il tecnico Alessandro Calori in conferenza stampa: "Abbiamo avuto tantissime occasioni, non siamo stati bravi a concretizzare - ammette - Il volume di gioco è stato importante, non siamo stati cinici sotto porta. Pensavamo di vincere, ma dire che non ci abbiamo provato non è vero. Loro con due tiri hanno segnato, tra l'altro il secondo gol è stato bellissimo. Noi anche nel finale abbiamo avuto diverse occasioni"."Anche alla vigilia avevamo parlato di questo Bisceglie. Una squadra quadrata e ordinata, che gioca molto sulle ripartenze. All'inizio ci ha dato pochissimo spazio. Noi abbiamo avuto tante palle gol: a volte ti va bene, altre volte no. Anche questo è il calcio. L'interpretazione è stata buona"."Minelli ha avuto un problema alla spalla tutta la settimana, Murano è stato fermo un mese e mezzo. Ho voluto gestire le due situazioni per l'arco della partita. Iniziare con Murano e Polidori è stata un'idea per dare sostanza all'attacco. Ho poi cambiato interpreti e sistema di gioco per cercare di variare lì davanti quando le forze sono venute meno".