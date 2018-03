Per il Palermo inizia una nuova settimana dopo il pareggio contro il Novara: nel mirino dei rosa c'è già il Carpi. Nella strada verso la sfida contro i biancorossi, però, ci sono diversi ostacoli. Su tutti quello delle Nazionali, con ben sei giocatori indisponibili per gli impegni internazionali nei prossimi dieci giorni. Un problema di campo che creerà non pochi problemi a Tedino, che già deve fare i conti con una situazione difficile a livello di organico per una infermeria piena di difensori. Il Palermo, però, deve fare i conti anche con i Tribunali.Sicuramente il presidente Giammarva insieme al pool di avvocati che segue il club rosanero andrà in Tribunale con un bel po' di fiducia per quanto scritto dai tre periti nominati che hanno elaborato la perizia terza. "Le approfondite argomentazioni presentate nel corso della relazione sono, a giudizio del collegio, obiettivamente conducenti rispetto all'insussistenza di uno stato d'insolvenza attuale di Us Città di Palermo". Questo quanto scritto nella relazione finale che fa precludere ad un esito positivo sul dibattito in aula.L'ex iena, infatti, nelle scorse settimane è stato interrogato dalla Procura quanto persona informata sui fatti. Le dichiarazioni rese dall'italoamericano, però, non sono andate giù a Zamparini che lo ha querelato, minacciando anche ulteriori azioni su una trattativa ormai arenata da quasi un anno. Un tema che non interessa alla squadra, ma che potrebbe essere elemento di distrazione. Non bisogna distogliere l'attenzione sulle vicende di campo e Tedino proseguirà il suo lavoro come fatto sempre fino d ora.