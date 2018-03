Analizzando a mente fredda il pareggio del Palermo in casa del Novara, il risultato maturato al Piola sa quasi di sconfitta per la squadra di Bruno Tedino. Ancora una volta i rosa non sono riusciti a chiudere l'incontro, restando in bilico fino all'ultimo quando i padroni di casa hanno trovato il gol del pari. Niente vittoria e niente punti "rosicchiati" al Frosinone, senza però considerare la partita che il Palermo deve recuperare contro il Parma nel giorno di Pasquetta. Quello che fa male, però, è che i due punti persi a Novara non sono gli unici in questa stagione da parte dei rosanero nell'ultimo quarto d'ora di partita.Una storia iniziata nel girone d'andata con il 3-3 tra le mura amiche contro l'Empoli: il gol del definitivo pareggio dei toscani è arrivato con Caputo al novantaquattresimo, praticamente a tempo scaduto. Poi tutte le altre partite sono storia recente, tutti nel girone di ritorno con ultimo Novara. Bruciano ancora le sconfitte contro Perugia e Foggia: la prima arrivata con il gol di Di Carmine ad inizio del recupero, l'altra in rimonta con due gol in sei minuti dopo l'espulsione di Coronado.Anche nelle passate stagioni, soprattutto in Serie A, i rosa hanno perso punti d'oro nell'ultimo quarto d'ora di gara. Defaillance carissime che a fine anno potrebbero anche incidere sulla classifica finale dei rosanero.